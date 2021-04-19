Финансовые новости
- |
- 19.04.21
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Германии сдержанно отреагировали на призывы посла Украины принять страну в НАТО «как можно скорее и без всяких оговорок»
08:31 19.04.2021 |
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник требует, чтобы Берлин высказался за вступление его страны в НАТО. "Поскольку именно Германия несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, она должна сыграть ключевую роль в вопросе вступления Украины в НАТО - и при этом как можно скорее, без всяких оговорок", - заявил Мельник в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 18 апреля.
С точки дипломата, только принятие Украины в состав альянса может предотвратить новую масштабную войну в Европе. "Это станет холодным душем, который остудит все горячие головы в Кремле", - подчеркнул посол, добавив, что членство Украины в НАТО, по его мнению, является единственной гарантией того, что Москва не отважится на новое вторжение в его страну.
Возможные последствия вторжения России в Украину
В то же время дипломат призвал правительство Германии оказать Украине более существенную поддержку в конфликте с Россией.
"Мы ожидаем, что правительство ФРГ четко и ясно выскажет президенту Путину публичное предупреждение и объяснит ему все болезненные последствия новой военной интервенции", - заявил Мельник незадолго до начала запланированного на 19 апреля видеосовещания с участием министров иностранных дел стран-членов ЕС.
Такими "болезненными последствиями" для Москвы, по словам украинского дипломата, могли бы стать "международный бойкот российского руководства и преследование его за военные преступления Международным уголовным судом", а также "тотальное экономическое эмбарго" на товары из России, в первую очередь, на импорт энергетических ресурсов.
Реакция в Германии на требования включить Украину в состав НАТО
Комментируя требования украинского посла в ФРГ, заместитель председателя фракции блока партий ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль (Johann Wadephul) отметил, что не считает возможным принять Украину в НАТО в ближайшее время. "Сейчас нужно пользоваться любой возможностью для деэскалации. Именно поэтому очевидно, что вступление Украины в альянс в ближайшее время на повестке дня стоять не будет", - подчеркнул депутат.
При этом Вадефуль добавил, однако, что Москва должна иметь в виду, что "любое нарушение суверенитета Украины повлечет за собой сплоченную политическую реакцию Запада".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Германии сдержанно отреагировали на призывы посла Украины принять страну в НАТО «как можно скорее и без всяких оговорок»
ТОП-НОВОСТИ
|Посольский шантаж. Когда пугать Запад ядерным оружием станет нашей национальной идеей
|Позитив недели. КБ «Луч» представило наше лучшее оружие на выставке в Ираке
|«А когда нас будут бомбить?» Как растет истерия в ОРДЛО
|Курс доллара на межбанке успокоили перед выходными, но на следующей неделе он может вырасти на выплатах по ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Женитесь на Украине: К чему приведут непрерывные напрашивания в НАТО и ЕС
|Депутаты от «Евросолидарности» и «Батькивщины» пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост
|Вадим Денисенко: Закон об олигархах нужен для зачистки политического поля от конкурентов
|Две цели на воде: Для чего Россия начала эскалацию на Азовском и Черном морях
|Виталий Бала: СНБО превратился в непонятный инструмент в руках главы государства и его окружения
|Гривня резко пошла вниз на межбанке 15 апреля из-за новых санкций США против России
Это интересно
|Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая
|Google представила язык программирования Logica для работы с данными
|Bentley представила открытую версию Continental GT Speed
|Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
|«Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме
|Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой
|Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X