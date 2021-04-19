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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Посольский шантаж. Когда пугать Запад ядерным оружием станет нашей национальной идеей

08:15 19.04.2021 |

Политика

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад передать Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО. А не то на повестку дня выйдет вопрос восстановления нашего ядерного статуса.

Послы по обыкновению весьма деликатны в своих выражениях. Но это правило, похоже, не касается главы нашей дипломатии в Германии Андрея Мельника. В эфире главной немецкой радиостанции Deutschlandfunk он поставил ультиматум нашим западным партнерам: "... либо мы являемся частью союза, такого как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим и, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?" Для многих украинцев слова почти полного тезки одного из лидеров ОУН выглядят очень патриотически, но здесь надо понимать, что говорил это Мельник для ушей Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и других европейских лидеров, а также для руководителей НАТО. А на Западе к подобным ультиматумам, тем более со стороны страны, действительно очень нуждающейся в помощи, не привыкли.

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Политика "всенародной надежды на НАТО", которая, с большой вероятностью, не увенчается успехом по целому ряду геостратегических соображений, вызовет почти неизбежный спад евроинтеграционного энтузиазма среди украинцев.

Стоит напомнить, что наш посол в Германии не впервые высказывается в схожем духе. В 2019 г. он резко раскритиковал Немецко-украинскую комиссию историков, обвинив ее в бездеятельности в вопросе признания Германией Голодомора геноцидом. Историки вступили в публичную перепалку с Мельником. В итоге стороны конфликта остались каждая при своем мнении, но осадок остался. А в феврале этого года Мельник прошелся по немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, обвинив того в транслировании российских нарративов. В одном из интервью Штайнмайер не только поддержал достройку "Северного потока-2", но и вспомнил, что в этом году исполняется 80 лет со дня нападения нацистов на СССР. Мельник возмутился тем, что немецкий политик не вспомнил о других народах, которые входили в состав Советского Союза. И призвал создать в Германии мемориал украинцам - жертвам нацизма. Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с "полным непониманием".

С позиций украинского патриота критика Мельника в адрес Штайнмайера выглядит вполне приемлемой, но проблема в том, что за историческими разборками потерялась куда более важная часть - поддержка президентом ФРГ достройки "Северного потока-2".

Если в МИД не озаботились поведением нашего посла в Германии, значит, он устраивает и внешнеполитическое ведомство, и Банковую. Более того, судя по заявлениям и президента Владимира Зеленского, и других высокопоставленных отечественных деятелей, Мельник с ними на одной волне. Разве что не потребовал от американцев разместить ЗРК Patriot в Украине, как это сделал глава ОП Андрей Ермак. А в остальном посол полностью находится в фарватере первых лиц государства: не он, а Зеленский первым посетовал, что США мало делает для борьбы с Россией и для членства Украины в НАТО, не он, а Зеленский называл отказ нашей страны от ядерного оружия большой ошибкой. Правда, глава государства не призывал к возобновлению ядерного статуса. Но, как видим, экспромт посла Мельника прошел на ура, значит, теперь и другие отечественные политики и послы могут пугать иноземцев ядерным оружием. Которого у Украины уже нет и не будет. Потому что, во-первых, это очень дорого. Во-вторых, это миф, что, возобновив ядерный статус, Украина сразу же станет грозной супер-державой, скорее можно угодить в разряд стран-изгоев.

Наконец, способны ли мы сделать собственную бомбу за короткое время? Страна, ученые которой не могут создать свою вакцину от коронавируса потому, что банально для этого нет денег, не потянет ни создание бомбы, ни обслуживание связанных с ней военных объектов. Потому все разговоры на тему "мы вернем себе ядерный статус" - ерунда. Причем опасная. Использовать эту тему для информационного хайпа - по меньшей мере безрассудно.

Сложно сказать, как отреагировали на слова Мельника в Брюсселе, Берлине, Вашингтоне. Но в Москве они точно не остались незамеченными. На прошлой неделе "ДС" напомнила, как украинские политики и СМИ сами привлекли внимание к американским биолабораториям на нашей территории. А теперь и российские, и китайские чиновники обвиняют США и Украину в том, что в этих учреждениях якобы проводят запрещенные исследования. После ультиматумов нашего посла в Германии нет никакой гарантии, что вскоре гибридная пропаганда агрессора не запустит фейк, что в Украине тайком делают "грязные бомбы". Да, нормальные люди в это не поверят. Но разве российская пропаганда рассчитана на нормальных?

Словом, нашим политикам и особенно дипломатам надо быть очень внимательными в высказываниях. Чтобы своими словами не ослаблять нашу страну, не выставлять ее на посмешище и не давать поводов врагу для гибридных манипуляций.
 

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