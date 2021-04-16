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Женитесь на Украине: К чему приведут непрерывные напрашивания в НАТО и ЕС
23:24 16.04.2021 |
В том, что вступление в Североатлантический альянс является стратегической задачей для Украины, сомневаться не приходится. Вопросы вызывают только методы, которыми с этой задачей пытается справиться команда президента Зеленского.
В течение последних нескольких месяцев тезис о том, что Украину следует немедленно принять в НАТО, повторялся украинскими чиновниками гораздо чаще, чем за всю предыдущую историю государства. Нардепы от правящей партии и дипломаты, министры обороны и иностранных дел, глава Офиса президента и сам президент - все неоднократно успели заявить не просто о том, что "украинский народ стремится в НАТО" - нет, градус заявлений был поднят гораздо выше. Вплотную к грани абсурда.
Достаточно вспомнить последнее интервью Зеленского французскому изданию Le Figaro, где президент перешел к каким-то брачно-семейным аналогиям. И если его начальное заявление о том, что "мы не можем оставаться в зале ожидания ЕС и НАТО бесконечно. Украина давно заслужила выйти из него", еще может претендовать на роль политического афоризма, то дальше дело пошло и совсем плохо.
"Если мы (украинцы и граждане ЕС-ред.) принадлежим к одной семье, мы должны жить вместе. Мы не можем встречаться вечно, как вечные невесты, мы должны узаконить наши отношения, завести детей, то есть, аллегорически говоря, предусмотреть общее будущее", - этот пассаж, скажем прямо, вызывает удивление не только у европейских дипломатов и политиков, но и у любого адекватного читателя.
Хотя к наиболее полному абсурду эту тенденцию довел, наверное, посол Украины в Германии Андрей Мельник. Который призвал Запад предоставить Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО - в противном случае Украина будет вынуждена оценить перспективы восстановления ядерного статуса. Это уже не просто метафорический "брак ЕС с Украиной", как у Зеленского, это "брак под угрозой ядерного Апокалипсиса".
А если серьезно, то нынешняя политика Банковой, похоже, достаточно четко демонстрирует принцип "больше - не всегда значит лучше". Конечно, переоценить стратегическую важность дальнейшего сближения Украины с НАТО невозможно. Особенно в свете последних событий. Но вопросы возникают относительно того, каким образом это делает действующая политическая команда с Банковой.
Во-первых, речь идет о попытке заменить адекватную дипломатическую работу частыми заявлениями для СМИ. Не только действенность, но и уместность которых периодически вызывает обоснованные сомнения.
Во-вторых, доктрина "только НАТО нам поможет" - это еще и попытка переложить собственную ответственность за дальнейший ход событий в украинско-российском конфликте с Киева на Брюссель, а также столицы всех остальных трех десятков стран-членов НАТО.
В-третьих, политика "всенародной надежды на НАТО", которая, с большой вероятностью, не увенчается успехом по целому ряду геостратегических соображений, вызовет почти неизбежный спад евроинтеграционного энтузиазма среди украинцев. Чем неизбежно воспользуется как российская пропаганда, так и местная нечисть из ОПЗЖ.
Таким образом, поставив все свои политические фишки на далеко не гарантированное вступление Украины в Североатлантический альянс, команда действующего президента имеет все шансы не только потерпеть свое собственное фиаско, но и нанести заметный ущерб европейским перспективам Украины в целом.
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