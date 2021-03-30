Тупицкий и Касминин обжаловали в Верховном суде указ Зеленского об отмене их назначения судьями КС

В Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины Влдимира Зеленского об отмене указа президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

"29 марта 2021г. в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 27 марта 2021г. №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года №256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины", - сказано в сообщении на сайте Верховного суда.

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Для государства и общества опасность даже не в самой диктатуре как таковой. Опасность в том, что Зеленский одной рукой пытается закручивать гайки, а другой - срывает резьбу. В результате вся конструкция может рухнуть.



Иску присвоен регистрационный номер дела - №9901/96/21.

Отмечается, что в тот же день поступил иск об обжаловании указа Зеленского от 27 марта 2021г. №124/2021 в части отмены указа президента Украины от 17 сентября 2013г. №513 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины.

Регистрационный номер дела - №9901/97/21.

Как сообщалось, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

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Ссылка на решение СНБО о ревизии решений Януковича как юридическое обоснование такого указа - это просто бред. Это нарушение статей Конституции, которые определяют четко полномочия президента.



Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда".

В указе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями КС подписан согласно части второй статьи 102 , пунктов 1, 17 части первой, части третьей статьи 106 Конституции, статей 3 и 13 закона "О национальной безопасности Украины".

27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

26 февраля Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля ещё на один месяц.