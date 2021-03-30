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Финт Ющенко и дорога Януковича. Как Зеленский выбрал себе учителей

23:45 29.03.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Судя по турборежиму СНБО и самого Зеленского, Зе-власть готовит обществу в ближайшие месяцы еще целый ряд сюрпризов.

Владимир Зеленский показал, что он готов работать в турборежиме даже в выходные дни. В субботу, 27 марта, он подписал указ, которым отменил указы Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Естественно, это вызывает вопросы: зачем? и что дальше?

«ЗеКСУ» вместо КСУ

Очевидно, что Зеленский подписал свой указ не только ради самоутверждения и чтобы наказать двух персон, которые ему лично несимпатичны. Поэтому можно предположить, что вскоре будут подписаны новые указы, ради которых, собственно, все и затевалось.

Народный депутат Ярослав Юрчишин из «Голоса» отмечает, что своим указом Зеленский создал себе возможность назначить двух конституционных судей по президентской квоте. Фактически это позволит ему создать в КСУ свое большинство. Как предполагает Юрчишин, ради этого Зеленский и его юристы проигнорируют рекомендации Венецианской комиссии о необходимости новой системы конкурсного отбора конституционных судей - «с участием международной компоненты». «Им надо просто ЗеКСУ», - подчеркивает депутат.

В таком случае события должны развиваться быстро. В Конституции записано, что отбор кандидатур на должность конституционного судьи осуществляется на конкурсной основе в установленном законом порядке. Закон о КСУ говорит, что о начале конкурса для отбора кандидатур на должность конституционного судьи по президентской квоте объявляется на официальном сайте президента не позднее одного месяца со дня возникновения вакансии. А общий срок проведения конкурса составляет два месяца. Таким образом, указы о назначении двух новых конституционных судей Зеленский сможет подписать не позже конца июня.

Еще одним важным шагом будет избрание нового председателя КСУ вместо Тупицкого. Конституционные судьи избирают себе главу тайным голосованием. Для избрания необходимо получить не менее 10 голосов. Поэтому, скорее всего, выборы будут проведены уже после того, как Зеленский назначит двух конституционных судей вместо Тупицкого и Касминина. А избрание нового председателя, полностью лояльного Зеленскому, засвидетельствует окончательное превращение КСУ в «ЗеКСУ».

Спасение министра Шкарлета

Впрочем, установление контроля над КСУ - это для Зеленского не цель, а лишь средство достижения целей. Когда Зеленский увидел, что КСУ стал для него помехой, он решил эту помеху устранить. Сначала он хотел распустить этот суд и 29 октября 2020 г. внес в парламент соответствующий законопроект. Однако передовая общественность вместе с Венецианской комиссией и западными партнерами возмутились, и 27 января Зеленский этот проект отозвал. И вот теперь он решил вместо полной перезагрузки КСУ провести частичную - путем досрочной замены двух судей по президентской квоте.

Теперь вместо КСУ, который мешал, Зеленский получит «ЗеКСУ», который уже будет не мешать ему, а помогать. Что касается «не мешать», то прежде всего это будет заключаться в том, что «ЗеКСУ» не будет принимать решений, которые не нравятся Банковой.

Говорят, что непосредственным поводом для указа Зеленского стало анонсированное заседание Большой палаты КСУ для рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства по делу Шкарлета. Напомним, что 17 декабря 2020 г. Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За это постановление проголосовали 226 нардепов - минимальное достаточное для принятия решения количество. Нардеп от «Голоса» Инна Совсун заявила, что среди этих 226 числятся несколько членов фракции ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента. Вскоре 45 нардепов обратились в КСУ с конституционным представлением о неконституционности постановления о назначении Шкарлета министром. 24 марта коллегия судей КСУ отказалась открыть конституционное производство по этому делу. Согласно закону о КСУ, это означает, что вопрос об открытии конституционного производства передается на рассмотрение Большой палате КСУ.

Зеленский попал в весьма неудобное положение. Ведь он подавал себя как непримиримого борца с кнопкодавством. А тут его любимого министра могут прогнать с должности за то, что он был назначен с помощью кнопкодавства. Вот Зеленский и решил убрать двух конституционных судей, без которых в КСУ уже не хватит голосов для принятия решений, нежелательных для Банковой.

«ЗеКонституция» вместо Конституции

Что же касается «помогать», то Зеленскому нужна помощь КСУ в закручивании гаек. Судя по турборежиму СНБО и самого Зеленского в последние месяцы, Зе-власть готовит обществу еще целый ряд сюрпризов. А кульминация ожидается в августе во время празднования 30-летия Независимости Украины, когда Зеленский может объявить референдум о внесении изменений в Конституцию (или даже о принятии новой Конституции - сейчас нельзя исключать и такой возможности) в обход Верховной Рады.

Напомним, что Зеленский уже успел внести в Верховную Раду восемь законопроектов о внесении изменений в Конституцию. Однако ни один из них до сих пор не стал законом, к тому же некоторые проекты получили негативные отзывы КСУ. Набрать в парламенте 300 голосов, которые необходимы для внесения изменений в Конституцию, становится для Зеленского все более фантастической задачей. Поэтому он придумал себе новый способ - референдум.

Правда, Конституция не разрешает вносить в нее изменения, не получившие одобрения 300 нардепов. И КСУ тут наверняка стал бы преградой.

А вот «ЗеКСУ», наоборот, может все одобрить и сказать «давай еще». То есть если Зеленский проведет через референдум в обход парламента какую-то одну поправку (например, о сокращении числа нардепов с 450 до 300), то затем этот механизм может быть использован для усиления полномочий Зеленского, превращения Украины в президентскую республику. (Здесь можно напомнить, что последний раз занимался усилением своих полномочий через Конституцию Янукович.)

Фактически парламент и правительство станут декоративно-церемониальными органами. Зеленскому будет достаточно решений СНБО. А их конституционность будет послушно подтверждать «ЗеКСУ».

Что скажет Верховный суд

Помешать такому развитию событий могут четыре фактора.

Во-первых, это Верховный суд, если он отменит указ Зеленского (об отмене двух указов Януковича о назначении Тупицкого и Касминина).

Во-вторых, это Верховная Рада (только теоретически, ибо она сейчас неспособна к сопротивлению Банковой).

В-третьих, это Запад. Зеленский фактически проигнорировал предложения послов G7 о том, как надо реформировать КСУ, и избрал, как видим, собственный, оригинальный способ. Однако сомнительно, чтобы Запад стал на защиту двух конституционных судей, которые были назначены Януковичем.

В-четвертых, это олигархи, если они сочтут, что закручивание гаек опасно для них самих. Но уже по вялой реакции их медиа видно, что вряд ли они станут предпринимать что-то конкретно для спасения Тупицкого и Касминина.

Таким образом, сейчас последним реальным препятствием остается Верховный суд. Напомним, что раньше Тупицкий был временно отстранен Зеленским от должности конституционного судьи. Кассационный админсуд в составе Верховного суда назначил на 13 апреля рассмотрение жалобы Тупицкого. Будет очень интересно посмотреть, какую позицию займет Кассационный админсуд теперь, когда появился новый указ Зеленского.

Вообще-то в Украине уже бывали случаи увольнения конституционных судей по политическим мотивам. В 2007-м Виктор Ющенко уволил из КСУ Владимира Иващенко, Валерия Пшеничного и Сюзанну Станик «за нарушение присяги», после чего они добились отмены этих указов в судебном порядке, но заседать в КСУ им больше не пришлось. Иващенко и Пшеничный согласились подать в отставку, а Станик сопротивлялась. И в апреле 2008-го Ющенко издал указ, которым отменил указ Кучмы о назначении Станик конституционным судьей. То есть сейчас Зеленский повторил трюк Ющенко.

Поэтому можно угадать судьбу Тупицкого и Касминина, посмотрев на судьбу Станик. Она прошла все три судебные инстанции и добилась-таки признания указа Ющенко противоправным. Но ее место к тому времени было уже занято. Ющенко передал эту проблему по наследству Януковичу, тот по договоренности со Станик отменил указ Ющенко и на следующий день удовлетворил ее просьбу об отставке.

Юридическая сторона вопроса четко освещена Высшим административным судом Украины, который в январе 2010-го подтвердил решение суда первой инстанции о признании противоправным и отмене указа Ющенко. Суд указал, что как только Станик приняла присягу судьи КСУ и приступила к исполнению обязанностей, указ Кучмы о ее назначении «исчерпал свое действие и не может быть отменен после его выполнения».

Так что нынешним верховным судьям остается только творчески развить эту позицию. Если Верховный суд решится отменить указ Зеленского, это, наверное, не спасет Тупицкого и Касминина (если Зеленский успеет назначить вместо них своих людей), но это все же ударит по тоталитарным планам Банковой. Если же верховные судьи побоятся выступить против Зеленского, то они благословят его на подписание новых указов.

Для государства и общества опасность даже не в самой диктатуре как таковой. Опасность в том, что Зеленский одной рукой пытается закручивать гайки, а другой - срывает резьбу. В результате вся конструкция может рухнуть.

 

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