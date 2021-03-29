Что будет с КСУ после увольнения Тупицкого. Почему юристы назвали указ Зеленского произволом

Юрий Васильченко / Depo.ua

27 марта президент Владимир Зеленский своим указом отменил указы Виктора Януковича о назначении двух судей КСУ. По мнению юристов, глава государства превысил полномочия. Однако большинство украинцев его поддерживает. Пока не почувствует последствий подобных решений на себе.

В указе Зеленского объясняется, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что "отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины". Впоследствии свой указ прокомментировал и президент: "Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых". На мотивацию Зеленского пролил свет нардеп и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. По его словам, глава государства действовал в рамках выполнения решения СНБО о пересмотре всех указов экс-главы государства Виктора Януковича, потенциально угрожающих нацбезопасности Украины. Depo.ua писал об опасности ручного управления страной с помощью решений Совбеза. Похоже, в данном случае имеем один из элементов этого сценария.

Вениславский объясняет: в марте 2014 года судья КСУ Тупицкий при рассмотрении дела о конституционности "крымского референдума" не поддержал решение коллег-судей о его незаконности и написал особое мнение, чем "фактически показал, что он еще с 2014 года стоял на стороне страны- агрессора". Также представитель президента в КСУ напомнил, что Тупицкий незаконно оформил покупку участка в Крыму, чем способствовал легализации аннексии полуострова. "Все это в совокупности абсолютно дает право говорить, что действия господина Тупицкого точно противоречат интересам национальной безопасности, территориальной целостности и национального суверенитета", - пояснил чиновник. И при этом добавил: указ Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого и Касминина является законным и выданным в рамках полномочий президента. А вот в этом многие юристы сомневаются.

Итак, Тупицкого назначили судьей Конституционного Суда 14 мая 2013 года, а Касминина - 17 сентября того же 2013-го. То есть в тот период, когда в легитимности действий президента Януковича никаких сомнений не было. За последние полгода украинцы узнали о судье Тупицком много компрометирующих эту личность вещей, и его "особое мнение" относительно "референдума" в Крыму только добавляет негативных красок к портрету этого служителя Фемиды, однако дает ли это право президенту Зеленскому отменять указы о назначении судей?

Почему юристы назвали указ Зеленского произволом

Нет, не дает, считает известный юрист и экс-депутат Леонид Емец. По его словам, то, что сейчас делает Зеленский, называется правовым беспределом. С признаком диктатуры, захватом власти, злоупотребления служебным положением. "Ссылка на решение СНБО о ревизии решений Януковича как юридическое обоснование такого указа - это просто бред. Это нарушение статей Конституции, которые определяют четко полномочия президента. Так как у него таких полномочий отменять указы нет. Это также нарушение базовых принципов Конституции, по которым все лица в Украине должны придерживаться законов", - сказал Емец.

"Мы будем иметь ситуацию, когда Тупицкого и Касминина не будут допускать на работу. Они будут оспаривать это в украинских судах, а затем в ЕСПЧ. Я прогнозирую, что в Европейском суде они выиграют дела. Как это будет в украинских судах, сказать трудно, учитывая ручную управляемость нашими судами", - отметил экс-депутат. И добавил: пока мы видим злоупотребления властью и даже диктаторские замашки и инструменты, это может стать основанием для соответствующего дела уже против самого Зеленского.

Обвинил президента в нарушении закона и действующий депутат, пока еще член фракции "Голоса" Ярослав Юрчишин. Он, напомним, входит в часть фракции "Голоса", которая не хочет идти в коалицию со "слугами". По мнению Юрчишина, закон о Конституционном Суде Украины содержит исчерпывающий перечень оснований прекращения деятельности судьи КСУ, в котором нет отмены приказа о назначении. "Сейчас Зеленский незаконно создает возможность назначить двух судей по своей квоте. Поэтому после назначения ВРУ еще одного по своей, у Зеленского будет семь судей КСУ из 17 (18-й должен быть по квоте судей, последние достаточно чувствительны к желаниям президента). Почти наполовину суд будет состоять из представителей одной политической силы. Это узурпация конституционного института. Вам не кажется?" - отметил нардеп.

Что будет дальше с КСУ

Не трудно догадаться, что Тупицкий и Касминин обжалуют свое увольнение в Верховном Суде. И вот здесь будет интересно посмотреть на действия этой высшей судебной институции, которая либо может стать на сторону президента и таким образом продемонстрировать политическую лояльность, или на сторону уволенных судей, признав указ Зеленского незаконным. Заметим один важный момент: судьи Конституционного Суда в 2019 году признали конституционным роспуск парламента, хотя к этому решению на тот момент новоизбранного президента было много вопросов, а прошло чуть больше года, и уже сами судьи КСУ стали "плохими парнями" в сценариях власти. Поучительная история для судейского корпуса страны.

Однако пока Тупицкий и Касминин будут судиться, а выиграть суд шансы у них достаточно высокие, вместо этих двух назначат новых судей Конституционного Суда. Таким образом удастся достичь цели - увеличить количество лояльных к власти судей в КСУ. Но есть большое "но": назначение судей вместо Тупицкого и Касминина будет оспариваться в судах, также будут обжалованы и сами решения Конституционного Суда, если их поддержат эти назначенцы. А законно назначенные судьи, если будут работать совместно с сомнительно назначенными, рискуют впоследствии попасть под уголовную ответственность. Проще говоря, нарушение одной процедуры повлечет за собой нарушение следующей, а по завершению каденции Зеленского его преемник также указом отменит все решения КСУ как незаконные. Итак, ящик Пандоры открыт.

Следующий момент: если юристы и политики заговорили об узурпации власти Зеленским, то так просто этот разговор не закончится. Так было с Януковичем. В 2010 году он разыграл, как ему, видимо, казалось, удачную политическую партию, когда решением Конституционного Суда вернул в действие дореформную Конституцию, чем увеличил себе полномочия. В истории с отменой указа о назначении Тупицкого и Касминина, похоже, вообще не заморачивались, имеет ли президент на это полномочия. Народу показали, что два нехороших судьи КСУ понесли справедливое наказание за коррупцию, а те, кто сейчас настаивает, что глава государства превысил власть, - сами коррупционеры. То есть мы видим в действии опасную манипуляцию: что должно быть выше - закон или справедливость. К сожалению, в нашем обществе укоренилась мысль, что выше должна быть справедливость. Поэтому общественными настроениями легко манипулировали и манипулируют популисты всех мастей.

И последнее. Все эти игры с процедурами, к которым прибегает нынешняя власть, имеют тактическую цель, хотя не исключено, советники, которые посоветовали Зеленскому действовать таким образом с КСУ, представляют себя грандиозными стратегами. Наши западные партнеры совместно со многими отечественными проевропейскими политиками прилагали невероятные усилия, чтобы в Украине работали и укоренились демократические институты и процедуры. Без этого не будет стратегического движения страны ни в ЕС, ни в НАТО. И дело здесь не в Тупицком или в любом другом деятеле, а в том, способна ли страна, ее власть, ее граждане уважать законы.