В ЕС считают недостаточным наказание за ложь в декларациях, восстановленное Радой после решения КС

В Европейском Союзе считают решение Верховной рады, которым вернули ответственность должностных лиц за ложь в декларациях, недостаточным шагом в ситуации, возникшей после скандального решения Конституционного суда.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас во время онлайн-дискуссии.

"ЕС четко выразил свою позицию относительно закона, который был принят Верховной радой для восстановления ответственности за ложное декларирование активов. Мы признали, что это является шагом в реагировании на решение Конституционного суда, но этого недостаточно для восстановления сдерживающего эффекта системы декларирования в борьбе с коррупцией, и это надо доработать", - отметил Матти Маасикас.

Позиция ЕС, о которой напоминает посол, была обнародована накануне в коммюнике Еврокомиссии после онлайн-встречи с представителями правительства Украины, в котором, среди прочего, говорилось о необходимости решать ситуацию, возникшую в связи с решением Конституционного суда.

В коммюнике также отметили, что ЕС готов помочь Украине в поиске выхода из ситуации.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм по недостоверному декларированию и полномочий НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.

4 декабря Верховная рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.

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