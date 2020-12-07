В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским

Юрий Вишневский / Деловая столица

Острая фаза конституционного кризиса практически закончилась. Поэтому можно подвести некоторые итоги. Их, собственно, два: Владимир Зеленский дважды потерпел поражение в противостоянии с Конституционным судом.

Напомним, что кризис был вызван скандальным решением КСУ от 27 октября, которое создало дыру в антикоррупционном законодательстве. 29 октября Зеленский внес в парламент не менее скандальный законопроект №4288, состоящий из двух ключевых положений. Первая статья проекта объявляла решение КСУ от 27 октября никчемным и возобновляла действие антикоррупционных норм, которые были отменены решением КСУ. Вторая статья законопроекта №4288 прекращала полномочия всего нынешнего состава КСУ и требовала начать процедуру отбора нового состава КСУ.

Так вот, оба эти ключевые желания Зеленского остались неудовлетворенными. Парламент избрал совсем иной путь выхода из конституционного кризиса и 4 декабря уже прошел важный этап этого пути. А законопроекту №4288, похоже, суждено остаться памятником, как громкая президентская угроза окончилась пшиком.

2 декабря на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики глава комитета Андрей Костин сообщил, что спикер Дмитрий Разумков получил от Зеленского письмо, в котором тот попросил отложить рассмотрение парламентом законопроекта №4288, пока Венецианская комиссия не пришлет свои выводы о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КСУ. Как известно, Зеленский обратился в Венецианскую комиссию 25 ноября, через четыре недели после скандального решения КСУ, когда уже всем было ясно, что 226 голосов за проект №4288 в Верховной Раде не наберется. На Банковой ожидают, что Венецианка сформулирует свои выводы на своей пленарной сессии 11-12 декабря.

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30.11.20 «Венецианка» хочет принять решение об украинском конституционном кризисе уже в декабре

В повестке дня не уточняется, какую именно реформу будет анализировать ВК, впрочем, пока известно о президентском проекте. Ранее президент "Венецианки" Джанни Букиккио очень критично отзывался о данном документе.

Впрочем, нардеп от «Батьківщини» Сергей Власенко сообщил, что в ходе общения с представителями Венецианки он спросил их, будет ли комиссия в рамках обсуждения этой темы рассматривать законопроект №4288. На это иностранные эксперты ответили отрицательно. Они подчеркнули, что еще 31 октября свою оценку проекту №4288 уже дали Венецианская комиссия и GRECO (орган антикоррупционного мониторинга Совета Европы), которые в совместном письме предупредили, что прекращение полномочий судей КСУ станет вопиющим нарушением Конституции Украины и принципа разделения властей.

Таким образом, даже теоретически Зеленский не имеет шансов получить от Венецианской комиссии одобрение своего проекта №4288. И откладывание рассмотрения этого проекта в парламенте до получения выводов Венецианки - это не более чем попытка сохранить лицо. На самом деле проект №4288 уже похоронен и реанимации не подлежит.

Как залатали антикоррупционную дыру

Вместо первой идеи Зеленского - объявить решение КСУ от 27 октября никчемным - парламент принялся послушно выполнять решение КСУ. Мы не будем пересказывать все подготовительные шаги, а сразу перейдем к достигнутому результату.

4 декабря Верховная Рада приняла законопроект №4460-д, которым отменила статью 366-1 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривала наказание чиновникам за декларирование недостоверной информации, если ошибка превосходит 250 прожиточных минимумов для трудоспособного лица (ПМТЛ), сейчас это означает 567,5 тыс. грн, а также за умышленную неподачу декларации. За эти преступления чиновник мог получить штраф в размере от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), сейчас это означает от 2 млн 837,5 тыс. до 3 млн 405 тыс. грн, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет. (Уточним, что сейчас ПМТЛ - это 2270 грн, а НМДГ при квалификации правонарушений, согласно пункту 5 раздела XX Налогового кодекса, это половина ПМТЛ, то есть 1135 грн.)

Конституционный суд своим решением от 27 октября счел статью 366-1 слишком суровой и потому признал ее неконституционной. И теперь парламент ввел вместо нее две новые статьи 366-2 и 366-3. Перечислим их главные отличия от статьи 366-1.

Во-первых, упраздняется уголовная ответственность за неумышленное декларирование недостоверной информации. То есть теперь у любого чиновника есть великолепная отмазка - дескать, он наврал в декларации неумышленно.

Во-вторых, упраздняется уголовная ответственность за умышленное декларирование недостоверной информации, если ошибка не достигает 500 ПМТЛ. То есть порог безнаказанности повышен вдвое - до 1 млн 135 тыс. грн.

В-третьих, отменяется лишение свободы за умышленную неподачу декларации, а также за декларирование недостоверной информации, если ошибка не превосходит 4000 ПМТЛ. То есть можно вообще не подавать декларацию или наврать в ней на сумму до 9 млн 80 тыс. грн - и чиновнику за это грозит только штраф не более 3 млн 405 тыс. грн или общественные работы.

И только если ошибка превосходит 4000 ПМТЛ, то есть 9 млн 80 тыс. грн, тогда размер штрафа составляет от 3000 до 5000 НМДГ, что означает от 3 млн 405 тыс. до 5 млн 675 тыс. грн, и допускается ограничение свободы (но не лишение свободы) на срок до двух лет.

Разница между ограничением и лишением свободы очень существенна. Лишение свободы - это более тяжелое наказание, чем ограничение свободы. Согласно Уголовному кодексу, «наказание в виде ограничения свободы заключается в содержании лица в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора с обязательным привлечением осужденного к труду». А «наказание в виде лишения свободы заключается в изоляции осужденного и помещении его на определенный срок в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа». Исполнительные учреждения открытого типа называются исправительными центрами, а закрытого типа - исправительными колониями (это то, что принято называть тюрьмой). Короче говоря, тюрьма за недостоверное декларирование теперь никому не грозит, максимум - исправительный центр, где условия по сравнению с тюрьмой «санаторные».

Этот закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Будет ли наказан КСУ

От второй идеи Зеленского - распустить нынешний состав КСУ - парламент тоже отказался. В законопроекте №4460-д, принятом 4 декабря, вообще нет никаких воспитательных мер к конституционным судьям.

Впрочем, «слуги народа» успели предложить пять законопроектов, нацеленных на то, чтобы затруднить работу КСУ. Комитет по вопросам правовой политики на заседании 2 декабря решил, что судьбу этих проектов нужно будет решать после 12 декабря, когда свои выводы сформулирует Венецианская комиссия.

Наибольшие шансы на принятие имеет последний из этих пяти проектов - №4319, под которым стоят подписи 75 нардепов. Первые пять подписантов - это представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, представитель президента в КСУ Федор Вениславский, спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и замглавы партии «Голос» Ярослав Юрчишин. Также среди подписантов есть глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Две главных новации этого проекта - во-первых, регламент КСУ должен утверждаться законом, а не устанавливаться самим КСУ; во-вторых, для принятия решения КСУ необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 12 судей (сейчас достаточно 10). Если учесть, что сейчас есть только 15 конституционных судей (по Конституции должно быть 18), то повышение кворума с 10 до 12, наверное, станет серьезным препятствием для принятия судьями КСУ особенно спорных и скандальных решений, типа того, что было принято 27 октября (за него проголосовали 11 судей КСУ, а 4 были против).

Однако в любом случае тема роспуска КСУ уже закрыта. Более того, судьи КСУ, похоже, обрели уверенность в своей безнаказанности. 3 декабря они провели онлайн-встречу с представителями Венецианской комиссии, а 8 декабря собираются возобновить работу КСУ в пленарном режиме.

Проигравшие и выигравшие

Проиграл ли Зеленский - это вопрос, конечно, спорный. Явно бесславный конец уготован его законопроекту №4288. Тем самым сорваны его планы распустить нынешний состав КСУ и получить новый, подконтрольный Банковой. Но если целью Банковой было обнулить все уголовные дела против топ-чиновников, уличенных в недостоверном декларировании (среди них, кстати, генпрокурор Ирина Венедиктова), то да, эта цель достигнута.

Конечно, теперь эта тема будет вовсю эксплуатироваться конкурентами «слуг народа», прежде всего «Европейской солидарностью». Петр Порошенко выступил с таким заявлением уже вечером 4 декабря.

«Это мы привыкли декларироваться с 2016 года, а новые лица испугались декларирования. Волынку тянули сорок дней только из-за нехватки голосов у монобольшинства. И из-за отсутствия политической воли Зеленского обеспечить силами собственной коалиции восстановление реальной ответственности за сознательные ошибки в декларациях. Его, как оказалось, в этой истории интересовало только одно - подмять под себя Конституционный суд. А с коррупцией он не борется. Он ее крышует», - подчеркнул Порошенко и сообщил о планах своей партии. По его словам, «Европейская солидарность» будет настаивать на рассмотрении ее законопроекта №4301 о восстановлении в прежнем объеме уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Кроме того, «Евросолидарность» внесла законопроект №4339 об усовершенствовании конкурсных принципов при назначении новых судей КСУ с привлечением комиссии международных экспертов.

Вероятность принятия этих проектов не очень высока, но как повод для пиара они вполне подходят. «Евросолидарность» будет выглядеть как защитница именно тех мер, на которых настаивают западные партнеры Украины: усиление борьбы с коррупцией и одновременно пополнение КСУ добропорядочными судьями, независимыми от Банковой.

Ну и еще можно назвать выигравшим парламент как институт власти, конкурирующий с Банковой. Подчеркнем, что законопроект №4460-д поддержали 289 нардепов из 322, которые в тот момент числились присутствовавшими в сессионном зале. За проект проголосовали представители всех фракций и групп: 195 «слуг народа», 19 членов фракции «Европейской солидарности», 17 из группы «Доверие», 15 из ОПЗЖ, 13 из «Голоса», 11 из «Батьківщини», 9 из «За майбутнє», а также 10 внефракционных (включая спикера и вице-спикера).

То есть все парламентские силы как бы продемонстрировали свою борьбу с коррупцией, включая даже ОПЗЖ и «За майбутнє», хотя именно по их просьбе конституционные судьи приняли свое скандальное решение от 27 октября.

На самом деле объединяющим мотивом для многих депутатов было желание похоронить законопроект №4288 и другие президентские инициативы на эту тему. Причем это желание разделяли и многие «слуги народа». Все увидели, что Банковая способна только на громкие шаги типа заявлений о роспуске КСУ, но неспособна организовать их реализацию. И эту имиджевую потерю вряд ли можно как-то восполнить.