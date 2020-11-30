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«Венецианка» хочет принять решение об украинском конституционном кризисе уже в декабре
Венецианская комиссия (ВК) планирует принять решение по запросу президента Украины относительно "конституционной ситуации" в Украине на заседании 11 декабря.
Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованного секретариатом ВК, сообщает корреспондент "Европейской правды".
В повестке дня, направленной членам комиссии, отведено 30 минут на обсуждение двух вопросов, касающихся конституционного кризиса в Украине.
Кроме анализа "конституционной ситуации" по запросу президента Зеленского, "Венецианка" внесла в свои планы также пункт под названием "срочный вывод о реформе Конституционного суда Украины".
Кто именно обратился по второму вопросу, не указывается, однако, известно, что в запросе Зеленского (фотокопию которого впоследствии передали экспертам) такой просьбы не было, и этот недостаток конкретики в запросе был одним из оснований для критики в адрес Банковой.
В повестке дня не уточняется, какую именно реформу будет анализировать ВК, впрочем, пока известно о президентском проекте. Ранее президент "Венецианки" Джанни Букиккио очень критично отзывался о данном документе.
Руководители двух институций Совета Европы, ответственных за вопросы антикоррупции и верховенства права - GRECO и Венецианской комиссии соответственно - раскритиковали законопроект Зеленского о преодолении конституционного кризиса и письменно призвали Верховную раду не принимать его.
В Совете Европы заявили, что знают о конституционном кризисе в Украине и соглашаются с тем, что борьба с коррупцией в судебной системе необходима, но просят учесть другие пути выхода из этого кризиса.
"Усилия Украины по борьбе с коррупцией нужно продолжать и активизировать в соответствии с Конституцией страны и международными обязательствами и рекомендация Группы государств против коррупции Совета Европы (GRECO). Венецианская комиссия также настаивала на важности борьбы с коррупцией в Украине, в частности в судебной системе", - говорится, в письме Джанни Букиккио и Мартина Мрчела, президентов ВК и GRECO.
Авторы письма также отметили, что "полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к КСУ", и так же подчеркнули важность доверия в другие государственные органы.
Однако выбранный законопроектом Зеленского путь они считают неприемлемым.
"Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основного принципа разделения властей.
Нарушение Конституции, даже в случае если оно имеет под собой, возможно, уважительную причину, не приведет к конституционализму и уважению верховенства права, которые являются принципами борьбы с коррупцией.
Мы понимаем, что перед вами (украинским государством) стоит очень серьезный вызов, и мы не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий. Однако мы призываем вас учесть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны в случае поспешного решения об увольнении судей КС. Мы рекомендуем вам изучить возможные альтернативные пути", - говорится в документе.
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