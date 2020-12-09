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В НАПК раскритиковали положения нового закона о лжи в декларациях
В Национальном агентстве по предупреждению коррупции раскритиковали положения нового закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.
Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции заместитель председателя НАПК Иван Пресняков отметил, что законом не только не восстановлено наказание в виде лишения свободы, но и вдвое увеличена сумма незадекларированного имущества, за которое наступает хоть какая-то ответственность.
"Мы в НАПК никогда не скрывали, что норма, которую отменил Конституционный суд, была рабочей, поэтому изменения в новом законопроекте, которые вдвое подняли порог недостоверного декларирования, за которым начинается ответственность, в общем мы не приветствуем", - сказал Пресняков.
Он также отметил, что в связи с отменой Конституционным судом ответственности за недостоверное декларирование все соответствующие расследования прекращены - это около 100 дел в НАПК и еще около 1 тыс. - правоохранителями.
Также Пресняков добавил, что в случае подписания президентом нового закона об ответственности за недостоверное декларирование и вступления в силу, НАПК только с середины следующего года сможет снова начать проверки деклараций чиновников, а также передавать материалы проверок в НАБУ. Привлекать нарушителей к ответственности можно будет по результатам проверок, проведенных в 2021 году, то есть раньше, чем через год.
Закон о лжи в декларациях: что известно
* 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
* Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
* 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).
* Законом Уголовный кодекс дополняется статьями 366-2 "Декларирование недостоверной информации" и 366-3 "Непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".
* Так, за соответствующие правонарушения предусмотрены штрафы, общественные работы, ограничение свободы или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
* Лишения свободы за предоставление в е-декларациях недостоверных данных не установлено.
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