На фракции СН министру инфраструктуры Криклию предъявили обвинение в коррупции - Дубинский

Как сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, придя на недавнее заседание фракции, выслушал многочисленные обвинения в коррупции от своих однопартийцев.

В чем заключались эти обвинения, Дубинский рассказал в эфире телеканала НАШ.

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По словам нардепа, Криклий поднял цену за сертификацию автомобилей с газобаллонным оборудованием почти в четыре раза, с 800 гривен до 3 тысяч. «В четыре раза! Миллион машин по 3 тыс грн - 3 млрд в кармашек. Сколько он получил? 10%, допустим? 20%? 300 млн? 600 млн?», - возмутился Дубинский.

На комментарий ведущей о том, что эти деньги, возможно, пошли государству, народный депутат ответил: «Вы видели его рожу? Я не верю, когда на такие лица смотрю, что что-то пошло в державу».

Еще одно обвинение в коррупции, прозвучавшее на фракции, по словам Дубинского, заключалось в том, что при Криклие «документы для сертификации крюинговых агентств (моряков) подорожали в 3 раза. И полностью вся система сертификации морской администрации, получения документов для моряков, перешла в частные руки, связанные с фирмами, подконтрольными господину Криклию и его окружению».

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Также Дубинский обвинил Криклия в том, что он «лоббировал изменения в так называемый технадзор за дорогами, при которых 2% от стоимости дороги уходят каким-то непонятным организациям, которые проверяют - правильно ли вы установили знаки и нанесли разметку».

Все эти обвинения прозвучали в присутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, но, по словам Дубинского, реакции от них не последовало.

«Вот клейма негде ставить. И человек до сих пор остается министром... У меня простой вывод из этого. Когда сидит министр, которого прямо в лицо избравшая его фракция обвиняет в коррупции - не просто так, не голословно, а предъявляет доказательства и документы, а глава фракции сидит и молчит, премьер-министр сидит и молчит - значит, они в доле с той коррупцией, которую организовал и крышует господин Криклий», - заявил народный депутат.

Напомним, недавно Владиславу Криклию пришлось объяснять в Верховной Раде, на каком основании победу в тендере на обеспечение питания в поездах Интерсити одержала никому не известная компания без соответствующего опыта обслуживания большого количества клиентов.