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АНАЛИТИКА

От демаршей до подполья. Как «слуги народа» измываются над когда-то родной партией

23:51 28.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Не оправдались прогнозы о том, что распад партии «Слуга народа» начнется вскоре после местных выборов 25 октября. Распад начался уже.

Показательным примером стал демарш нардепа Николая Галушко, представляющего в парламенте Киевскую область. На прошлогодних президентских выборах он был доверенным лицом кандидата Владимира Зеленского в 97-м округе с центром в Броварах, затем в том же округе был избран в Верховную Раду как выдвиженец партии «Слуга народа». Однако 26 сентября 2020 г. Галушко выступил с видеообращением к Зеленскому с протестом против «произвола в руководстве партии» и заявил о выходе из партии в связи с тем, что, по его словам, «сейчас, на местных выборах, все места в списках политической партии "Слуга народа" были проданы».

Обвинение в продаже мест адресовано не столько центральному руководству партии, сколько областному. Киевскую областную организацию «слуг народа» возглавляет нардеп Александр Дубинский, известный тем, что его «мама любит скорость», а на новые авто нужны деньги. Партия отреагировала на обвинения со стороны Галушко официальным заявлением, в котором назвала эти обвинения «очень серьезными» и сообщила, что «служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки».

Сколько "слуг народа" уйдут вслед за Касаем и Галушко

Для понимания перспектив партии «Слуга народа» нужно учесть, что демарш Галушко - отнюдь не первый. И, скорее всего, не последний.

Напомним, 12 сентября с аналогичной формулировкой подал в отставку глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. «Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла», - пояснил он свое заявление об отставке, которое, к слову, пока еще не удовлетворено.

Черниговскую областную организацию «слуг народа» возглавляет нардеп Павел Халимон, являющийся заместителем главы фракции «слуг народа». Именно с ним не поделил места в списке Прокопенко. Интересно, что на официальном сайте партии «Слуга народа» есть страничка «Список руководителей регионов». Так вот, руководителями регионов там названы не главы ОГА, а предводители областных парторганизаций - подчеркнем, это официальная позиция партии.

15 сентября заявил о выходе из партии нардеп Константин Касай, избранный в Верховную Раду в 149-м округе на Полтавщине как выдвиженец партии «Слуга народа». В заявлении на имя главы партии Александра Корниенко Касай аргументировал свой демарш тем, что «решение Полтавской областной партийной организации ПП «Слуга народа» относительно выдвижения кандидатов в депутаты на местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года, осуществляется единолично председателем Полтавской областной партийной организации ПП «Слуга народа» Савченко О.». Имеется в виду нардеп Ольга Савченко, являющаяся заместителем главы фракции «слуг народа».

Говорят, примерам Касая и Галушко собирается последовать еще десяток нардепов-мажоритарщиков из фракции «слуг народа». Возможность провести своих людей в местные советы в своем округе была для этих нардепов едва ли не главным фактором, удерживавшим их в составе областных парторганизаций. Теперь этого фактора нет - и они могут уходить в другие политические проекты.

По каким хозяевам разбредутся "слуги"

Самое смешное - в том, что нардепы, возглавляющие областные парторганизации «слуг народа» и единолично составляющие списки на местных выборах (это и вызвало возмущение их коллег), тоже совсем не обязательно собираются блюсти верность Зеленскому. Красноречивый пример - тот же Дубинский, возглавляющий облорганизацию «слуг народа» на Киевщине. Официально команда «слуг народа» на местных выборах на Киевщине называется «Команда Александра Дубинского». И куда он поведет ее после выборов - знает только сам Дубинский.

Впрочем, почитатели Дубинского утверждают, что он со своей командой останется в партии «Слуга народа» в качестве якоря. Дескать, если партия попытается рыпнуться куда-то вопреки интересам Игоря Коломойского - она тут же столкнется с угрозой выхода Киевской областной парторганизации, что будет означать и потерю своей фракции в областном совете. В любом случае Дубинский и его команда будут ориентироваться не столько на интересы Зеленского и его партии «Слуга народа», сколько на интересы Коломойского и его нынешнего политпроекта «За будущее».

В свою очередь, перебежчики из «слуг народа» имеют широкий спектр предложений не только от крупных партий, но и от мелких, которые в своих аппетитах пока что ограничиваются именно местными масштабами. Например, тот же Галушко, после того как рассорился с Дубинским из-за списков, проявил интерес к новой партии «Команда Ігоря Сапожка "Єдність"», чей первый съезд состоялся лишь месяц назад - 28 августа. Игорь Сапожко - это нынешний мэр Броваров. И да, теперь у него есть своя партия - а собственно, почему бы и нет, если собственными партиями обзавелись мэр Днепра Борис Филатов («Пропозиція») и мэр Харькова Геннадий Кернес («Блок Кернеса - Успешный Харьков»).

26 сентября Дубинский пожаловался партийному руководству: «Буквально сегодня господин Галушко встречался с действующим мэром Броваров и прямым оппонентом СН - Сапожко». Наверняка на местных выборах по крайней мере несколько подобных партий городского значения добьются успеха. И тогда им очень захочется обзавестись собственными представителями в парламенте. Поэтому спрос на нардепов-мажоритарщиков будет немалый.

Ветераны АТО создают внутрипартийное подполье

Веселую жизнь партии «Слуга народа» обещает и внутрипартийное подполье, объявившееся 26 сентября. Его создание анонсировал ветеран войны с Россией, один из лидеров Ассоциации ветеранов Житомирщины Александр Швецов.

«Слуги Народа в Житомирской области изменили нам!!! Большинство мест в списках продано и отдано "своим". Всех, кого знаю порядочных, довели до того, что они ушли оттуда», - объяснил он людям и далее обратился к «слугам народа». «Теперь мы с вами сыграем в свою игру. Я являюсь кандидатом от вашей партии. Но я не с вами!!! У нас с вами нет ничего общего!!! Мы подполье "Слуга Народа". И пофиг, что мы не пройдем, хотя не факт! Но мы кайфанем».

Это совершенно новая, можно сказать - освежающая струя в украинской политической жизни. Конечно, это только словесная струя, бьющая по имиджу «слуг народа» и лично Зеленского. Но она может углубить тенденцию, очень опасную для правящей партии: мало того что ее уже публично посылают ее собственные нардепы, так над ней еще и откровенно насмехаются ее бывшие адепты.

 

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