Коалиция или перевыборы: Как на Банковой будут спасать Зе-команду

Юрій Васильченко / Depo.ua

Монобольшинство становится для президента Зеленского чемоданом без ручки: разогнать парламент он не может, ведь следующий состав точно будет не "зеленым", но и оставить все как есть тоже нельзя.

Нардеп Александр Качура признал то, о чем говорят уже не первый месяц: фракция "слуг" в Верховной Раде недееспособна в нынешнем виде. "Я считаю, что нужно бороться не с последствиями этих проблем (конфликтов, - ред.), а с причинами. Потому что нужно ходить в депутатскую группу "Доверие" за поддержкой и голосами, а нужно ходить к своим депутатам и у них получать доверие (это, очевидно, камень в сторону Банковой и верховод фракции, - ред.)", - заявил Качура. По его словам, управленческая форма, которая есть на сегодня, не работает. Если так будет и дальше, фракция просто не будет голосовать за необходимые решения.

Нардеп озвучил мнение, как спасти ситуацию: "Нужны заместители председателя фракции, пользующиеся уважением депутатов, которыми они управляют, нужна отлаженная коммуникация, позиция каждого народного депутата по тому или иному законопроекту, и только тогда мы можем выходить на слаженную позицию, и вы снова увидите на табло 226, 230, 240 и даже 250 голосов от одной депутатской фракции "Слуга народа"".

Напомним: во фракции "слуг" сложная внутренняя структура, ее возглавляет Давид Арахамия, у него есть первый заместитель Александр Корниенко, он же председатель партии, и 14 заместителей. Каждый из них имеет в подчинении, точнее курирует, группу депутатов. При этом в громкие скандалы попадали и рядовые "слуги", и председатель, и заместители председателя фракции. Начальство попадало в скандальные новости даже чаще.

Если коротко, то господин Качура констатирует масштабную проблему внутри монобольшинства - недоверие. Рядовые депутаты, особенно мажоритарщики, не доверяют высшему руководству (здесь стоит вспомнить недавно опубликованную переписку "слуг", в которой они рассказывали о "продаже" мест и своем недовольстве этим), высшее руководство изо всех сил пытается удержать ситуацию во фракции, но она постоянно ускользает из-под контроля. Как и с тем же Николаем Галушко. Сейчас одна из заместительниц Давида Арахамии, Евгения Кравчук, уверяет: Галушко не выходит из состава фракции, только из партии. Будто это что-то существенно меняет, ведь главное - не откуда уходит этот депутат, а по какой причине. А он ее четко озвучил: продажа мест в списке.

И как тут не вспомнить обвинения годичной давности, когда впоследствии исключенный из состава "СН" черниговский мажоритарщик Антон Поляков впервые поднял тему продажи округов руководством "слуг". Тот скандал понемногу спустили на тормозах, и вот теперь нерешенная проблема обернулась еще большими проблемами.

Поступить, как Ющенко, или спасаться с новой коалицией?

Когда этот карточный домик рухнет? Да в любой момент. Не исключено, что в эти дни, когда многие "слуги" в конце концов не увидят в списках своих протеже. После этого их мало что удержит в партии. Да и во фракции они, скорее всего, задержатся недолго. Не зря эксперты уже думают, по каким партийным квартирам разбредутся "слуги", когда окончательно поймут, что все это время они были только "зелеными кнопочками".

Но у этой трагикомической истории еще не эпилог. Тот, кто "продал" Зеленскому идею досрочного роспуска парламента с целью кавалерийским наскоком привести в парламент однопартийное большинство, очевидно, хорошо понимал, что удержать долго в одном стойле такое количество депутатов нереально. Неужели это была преднамеренная подстава? Даже "регионалы" с их привычкой не выносить внутренние конфликты наружу не были монолитной партией. А здесь под одним брендом собрали людей, которые в большинстве не имели понятия о существовании в этом мире своих нынешних коллег. Зато хорошо взяли в толк, что народные депутаты в отечественных реалиях занимают самые высокие звенья в пищевой цепи.

Что будет делать Зеленский после того, как, вероятно, посыплется его фракция? В 2007 году Виктор Ющенко, увидев, как в Раде процветает феномен "тушек", издал указ о ее роспуске. Затем боролся в судах за свою правоту, когда его указ обжаловали. В конце концов противники роспуска сдались, и все пошли на перевыборы. Другое дело, что состав переизбранной ВР не слишком изменился, но в обществе действия Ющенко в то время одобряли. Сейчас все идет к тому, что Зеленский окажется в подобной ситуации. Но со значительно более негативными для него последствиями: что оставить нынешний состав, что перегрузить - все равно плохо для рейтинга президента.

Есть третий вариант - создать коалицию "слуг" с кем-то (например, с "Голосом") еще в этом парламенте. И у "слуг", и у "Голоса", как показывают соцопросы, похожая проблема - у "зеленых" уровень поддержки катастрофически падает, а у "Голоса" сильно упал еще раньше, и на досрочных выборах они рискуют не набрать 5 процентов. Поэтому могут принять предложение подставить плечо.

Однако такой формат коалиции не будет долговременным, ведь все остальные серьезные политические игроки заинтересованы в перевыборах. Чтобы усилиться и одновременно ослабить Зеленского. К тому же дружба "слуг" и "Голоса" может завершиться и без посторонней помощи, как только в сессионном зале появятся какие-то "ватные" или антиНАБУшные законопроекты.

Подытожим: нельзя говорить, что проект "Зе-команда" сдулся, его попытаются перегрузить или же так, как говорит Качура, или еще каким-то образом. Однако на Банковую подстерегает еще одна опасность, которая способна существенно снизить рейтинг президента, - "зеленые" фракции в местных советах, особенно если верить заявлениям о продаже мест в списках, слабо будут управляться из центра. Скорее, они будут ориентироваться на крупные региональные кланы. Делая главу государства удобной мишенью для политических атак. А то что после местных выборов эти атаки усилятся, здесь сомнений нету. Поэтому весной у нас будут еще одни выборы?