Финансовые новости
- |
- 05.05.20
- |
- 17:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский подписал указ о военной службе сотрудниками СБУ
08:10 05.05.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прохождении военной службы сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщил Офис президента.
Соответствующий указ №165 от 2020 г."О внесении изменений в Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы безопасности Украины", подписанный Зеленским 4 мая, опубликован на официальном сайте главы государства.
В частности, предусматривается ряд изменений, а именно:
- приостановление военной службы военнослужащих осуществляется на основании приказов по личному составу начальников, имеющих право назначения на должности, которые занимают военнослужащие, а приостановление военной службы военнослужащих, назначенных на должности президентом Украины, - приказами главы СБУ;
- военнослужащие, военная служба которых приостановлена, освобождаются от должностей и считаются такими, которые не выполняют (не несут) обязанностей военной службы;
- военнослужащие, военная служба которых приостановлена, не входят в состав СБУ и другие.
Статьи по теме:
09.04.20 Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака
Ермак-гейт обрастает новыми подробностями и новыми действующими лицами. Однако до сих пор ни ГБР, ни СБУ не дали ответа на вопрос, кто же организовал эту «войнушку» в коридорах власти.
03.04.20 Милый друг: Смогут ли «слуги народа» убедить Зеленского, что Ермак тянет всех на дно
Если председатель ОП в разгар пленочного скандала с его братом будет оставаться на посту, национал-патриотическая оппозиция обязательно обвинит Зеленского в том, что он не может уволить начальника своей канцелярии, ибо сделать это запрещает Москва.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Супрун назвала инициируемые изменения медреформы «трусливым шагом в прошлое» и защитой политических интересов власти
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Путину не нужно прекращение войны
|Новый путь. Как Минздрав решил отказаться от медреформы
|Плохой и очень плохой. Почему Зеленского ждут только два сценария развития событий
|В первый понедельник мая на межбанке Украины курс гривни укрепился
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Виталий Портников: Украине повезло с новым послом США
|Супрун назвала инициируемые изменения медреформы «трусливым шагом в прошлое» и защитой политических интересов власти
|Виталий Портников: Путину не нужно прекращение войны
|Новый путь. Как Минздрав решил отказаться от медреформы
|НАБУ открыло дело против генпрокурора Венедиктовой из-за недекларирования имущества
|Плохой и очень плохой. Почему Зеленского ждут только два сценария развития событий
Это интересно
|Названы автомобили, которые почти не ломаются
|Google запустил конкурента Zoom для всех желающих и бесплатно
|Количество загрузок сверхпопулярного TikTok преодолело рубеж в 2 миллиарда
|Во время пандемии число пользователей Facebook растет быстрее обычного
|Lexus выпустил упрощенную версию гибридного NX
|Обновленная Tesla Model S стала динамичнее, чем Bugatti Chiron
|Первый в мире смартфон с цветным экраном E Ink поступил в продажу в Китае