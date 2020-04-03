Милый друг: Смогут ли «слуги народа» убедить Зеленского, что Ермак тянет всех на дно

Юрій Васильченко / Depo.ua

Сейчас уже, наверное, забыли знаменитую фразу Виктора Ющенко "Балога - это я". То, как Владимир Зеленский защищает главу своего Офиса, доказывает, что украинская история движется по замкнутому кругу.

20 марта 2008 года, то есть 12 лет назад, тогдашний президент Ющенко собрал часть фракции "НУНС" - представителей "Народной самообороны", которые требовали уволить главу президентского Секретариата Виктора Балогу - и, по словам Давида Жвании, объяснил им: те должны слушать Балогу, потому что Балога - это он. На днях на малом заседании фракции "слуг", согласно источникам "Зеркала недели", Владимир Зеленский объяснял своим депутатам, что Ермак, глава его Офиса, был и является его другом, а нардеп Гео Лерос, который обнародовал видеокомпромат на брата Ермака Дениса, - аферист. Странно, ведь тот же Лерос еще до недавнего времени был советником президента, и аферистом на Банковой депутата не считали. Так же, как не считали его таким, когда включили на достаточно высокое место в предвыборном списке партии. Не было вопросов к Леросу и в качестве депутата. Вплоть до последнего времени.

Зеленский полностью занял сторону Ермака-старшего, хотя на видео не он, а его младший брат. Обнародовавший компромат в своих комментариях атакует главу ОП, но его комментарии тянут максимум на клевету, главным же фигурантом является Денис Ермак. Он не чиновник, не работник Офиса президента, не носитель государственной тайны и поэтому крайне удивительно, что к расследованию этого дела подключили Генпрокуратуру, ГБР и СБУ. Напомним, в отношении Лероса возбудили дела сразу по четырем статьям: ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц; ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия; ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Если первую из этих статей, о мошенничестве, еще как-то можно объяснить, то три другие наталкивают на мысль о политической мотивации в действиях правоохранительных органов. Денис Ермак не является государственным деятелем, а то "решалово", о котором говорится на видео, никак не тянет на разглашение государственной тайны.

Дело по фактам, обнародованным Леросом, возбудила и САП. Пока речь идет о возможном использовании власти во время назначения председателя Тернопольской ОГА и директора Ильичевского порта. Вчера нардеп пообещал продолжение эпопеи и рассказал о коррупционной составляющей при назначении руководства НАЭК "Энергоатом". То есть, добавил работы антикоррупционным органам. Но заинтересованы ли они расследовать эти дела, если президент четко дал понять, кто ему друг? А наши правоохранительные и антикоррупционные органы всегда были и остаются очень чувствительны к настроениям на Банковой.

Еще одна неприятность для Зеленского назревает в парламентской фракции. Сначала Лероса поддержала маленькая группа депутатов, преимущественно те, кто раньше вместе с ним выступил против так называемого "консультативного совета" с участием представителей ОРДЛО, который проталкивает Андрей Ермак. Далее "слуги" потребовали встречи с президентом, чтобы им объяснили, что происходит. Недовольство давлением СБУ на Лероса высказал и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. "Правоохранительные органы должны дать оценку записям. Моя позиция - надо проверять все факты. Не может быть разделения на своих и чужих. В то же время я не понимаю, почему в государстве, где война и эпидемия, 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату. Мне кажется, у СБУ есть другие цели и задачи. Уверен, что расследование должно происходить в рамках закона и без какого-либо давления", - подчеркнул он вчера.

А ближе к концу дня на "Фейсбук"-странице "Слуга народа" обнародовали заявление фракции. Депутаты призвали правоохранительные и антикоррупционные органы провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей. Они также подчеркнули, что следствие должно быть объективным и беспристрастным, а давление на фигурантов - недопустимым. "В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны согласно закону, независимо от званий, должностей, родственных связей и приближенности к власти", считают "слуги". Этот тезис, как видим, противоречит делению президента на "друга Ермака" и "афериста Лероса".

Но способна ли "зеленая" фракция парламента пойти дальше и требовать от главы государства, на популярности которого они и стали депутатами, уволить Ермака? Или хотя бы коллективно объяснить Зеленскому, что председатель ОПдолжен был бы временно приостановить исполнение своих обязанностей на период расследования. Иначе и президент, и его фракция будут оставаться удобными мишенями для информационных атак. Возьмем лишь два момента. Известно, что на Ермаке зациклен вопрос переговоров по Донбассу в формате "Козак - Ермак". И если председатель ОП в разгар пленочного скандала с его братом будет оставаться на посту, национал-патриотическая оппозиция обязательно обвинит Зеленского в том, что он не может уволить начальника своей канцелярии, ибо сделать это запрещает Москва. Другие же оппоненты Зеленского будут подчеркивать, что он не реагирует на "коррупцию" в своем окружении. То есть, в глазах избирателя виновным за все будет именно президент. А без его личного высокого рейтинга на местных выборах "слуг" ожидает полный провал.