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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака

09:42 09.04.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Ермак-гейт обрастает новыми подробностями и новыми действующими лицами. Однако до сих пор ни ГБР, ни СБУ не дали ответа на вопрос, кто же организовал эту "войнушку" в коридорах власти.

Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые присутствуют на "пленках Ермака" вместе с братом руководителя ОП Денисом, заявили, что написали заявления в НАБУ и уже дали показания. Они сообщили: в их заявлениях изложены "факты мошенничества и признаки коррупции", и касаются они Андрея и Дениса Ермаков. Фигуранты разговоров, в частности, рассказали, что передали младшему брату председателя ОП до сотни тысяч долларов, этими деньгами тот будто бы делился со старшим братом.

В повествовании Штанько и Шумского есть еще много интересного. Например, первый из них отрицал, что вел записи. По его словам, он не знает, откуда взялись эти видео. Еще один интересный момент - никто из тех людей, с которыми контактировали фигуранты, не был назначен на должность. Получается, посредники "кинули" претендентов на должности, потому что "кинули" их?

Новый игрок и тень СБУ

Кроме выше упомянутого интервью Bihus.info, есть еще один рассказ. Журналист Дмитрий Тузов пообщался с главой ОО "Сармат" Тарасом Костанчуком, который рассказал о том, как встречался со Штанько и Шумским. И показал видео этого общения. Речь шла про отдельные детали их переговоров с Ермаком-младшим, в частности, о якобы высказанном братом нынешнего главы ОП мнении, что "патриотов надо загнать под плинтус". Костанчук, ссылаясь на слова Шумского, говорит: у Ермака-старшего до встреч с русскими не было вообще денег "по жизни" - были долги, "Тойота Кэмри", и тут вдруг долги исчезают и появляется "Мерседес". После этих слов Костанчука демонстрируют фрагмент "пленок Ермака", на которых младший брат рассказывает о разговоре Зеленского с Путиным, во время которого хозяин Кремля якобы говорит: Ермак - хорошая русская фамилия. Также собеседник Тузова, ссылаясь на фигурантов, уточняет, что те не имеют отношения к Коломойскому.

Сначала напомним, кто такой Тарас Костанчук. Он имеет богатую биографию. В шестом созыве парламента был помощником нардепа Юрия Кармазина. На досрочных президентских выборах 2014 года - доверенным лицом Юрия Бойко. В более поздних комментариях относительно этого факта объяснял: общался с Бойко, который дважды в год организовывал перезахоронение бойцов Второй мировой войны. Участник АТО в составе батальона "Донбасс" с позывным "Бишут", помощник скандально известного депутата Семена Семенченко, с которым поссорился. В 2014-м основал и возглавил ОО "Военно-патриотическое общественное объединение участников АТО "Справедливость", был членом политсовета партии "Справедливость", однако его сотрудничество с этой политсилой также не продлилось долго.

На парламентских выборах 2014 года баллотировался в ВР как самовыдвиженец по 114 округу Луганщины, но проиграл. Через два года Костанчук попробовал свои силы на досрочных выборах в Чернигове, где сошлись Сергей Березенко от "БПП" и "укроповец" Геннадий Корбан. По мнению экспертов, на тех выборах он играл роль техничного кандидата первого из двух ключевых кандидатов. Депутатом Костанчук таки стал, но не парламента, а горсовета Вишневого. От "БПП". Однако впоследствии сложил полномочия. В последний раз о нем было слышно немного больше года назад, когда его задержали якобы на взятке тогдашнему нардепу Юрию Тимошенко за отказ от баллотирования в президенты. На суде утверждал, что является оперативным сотрудником СБУ. Оценки той истории со взяткой были разными, но большинство сходилось во мнении, что это - постановка.

На чьей стороне сейчас играет Костанчук, кто ввел его в игру и кого сдадут следующим?

Ребус для Зеленского: кому выгодно обезглавить его Офис

Версий вырисовывается несколько. Первая - переключение внимания. На Банковой и в политических кругах подозревают, что слив видео с братом Ермака и последующая кампания в медиа может быть местью предшественника нынешнего главы ОП Андрея Богдана. Или даже спецоперацией группы Коломойского, чтобы давить на Зеленского компроматом на его близкого соратника. Поэтому, мол, отставка Богдана была воспринята в этих кругах очень спокойно. А еще к ней в СМИ запустили дезу о якобы конфликте экс-главы ОП с Коломойским.

Не исключено, что те, кому надо, имели компрометирующие видео на руках уже давно, просто ждали удобного случая их обнародовать. Такая возможность представилась благодаря скандалу с намерениями создать "координационный совет" с представителями ОРДЛО. Договоренности об этом запротоколировали 11 марта.

Ситуация сейчас выглядит следующим образом: Ермак-гейт с коррупционным душком серьезно бьет по имиджу Зеленского, однако отстранить руководителя своей канцелярии он не может, поскольку тот нашел общий язык с путинским переговорщиком Дмитрием Козаком, и на российском направлении хоть как-то что-то начало двигаться. Убрать Ермака сейчас - значит, поставить точку в контактах с Козаком. А не убрать - подставляться под волны информационных атак. С риском стремительного падения рейтинга.

Штанько, Шумский, а за ними и Костанчук убеждают: к Коломойскому это отношения не имеет. Тем самым прямо ставят под сомнение заинтересованность олигарха в раздувании Ермак-гейта. Кто же тогда за ним стоит?

Версия вторая - главу Офиса президента хотят убрать те силы, которые видят в нем угрозу реализации кремлевского сценария по Донбассу. Коррупционным скандалом они делегитимизируют фигуру Ермака как переговорщика. И у нас, и в Москве, и на Западе. Недаром акцент делается на встрече с россиянами, на приобретенном "Мерседесе", на якобы тенденционном отношении Ермака к ветеранам АТО. Что это за силы?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, надо понять, кто записывал разговоры Ермака-младшего. Если, конечно, Штанько с Шумским не обманывают относительно своей непричастности к видеозаписям и их передачи Гео Леросу. Тот также не уточняет, от кого к нему попали видео. Дело расследует ГБР, свой интерес в нем имеет и СБУ. Если у высших руководителей есть заинтересованность в установлении истины, эти органы будут землю рыть, чтобы найти организаторов и исполнителей. А ими могут оказаться, к примеру, как действующие, так и бывшие сотрудники спецслужб, - подобный компромат является очень ценным товаром. Или просто личные враги Ермаков.

Впрочем, вероятно, авторов или заказчиков записей уже знают и просто не хотят называть их имена из политических соображений. Потому что это - свои. Поэтому выберут другой путь: негативную информационную волну будут перебивать позитивом о деятельности Ермака. Кстати, и это хорошо заметно, на ведущих телеканалах Ермак-гейт не является топ-новостью.

И, последнее. Кажется, от этой истории отдает какой-то аферой. Понятно, почему фигуранты обратились в НАБУ. Эту структуру связывают с Западом, то есть, расчет делается на то, что западные партнеры не позволят так просто "слить" это дело. Также понятно, зачем Штанько и Шумский пообщались с Bihus.info - это известная программа журналистских расследований. Интервью ей - своеобразный предохранитель от преследований. Но зачем они все рассказывали Костанчуку? Потому что он гарантирует им персональную охрану? Если они действительно боятся за свою жизнь, то обратились бы за защитой к кому-то из влиятельных людей в нашей стране. Или к МВД. Но этого не делают. Это наталкивает на предположение, что у них уже есть прочная "крыша".
 

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