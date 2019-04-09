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ФБР не подтвердило и не опровергло расследование против бизнесмена
11:57 09.04.2019 |
Федеральное бюро расследований США "не подтвердило и не опровергло" существование какого-либо расследования против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщила в письме Радио Свобода представитель ФБР Тина Джагерсон.
Запрос касался информации, обнародованной изданием The Daily Beast, о расследовании, которое Бюро якобы ведет против Коломойского из-за возможных финансовых преступлений. В частности ФБР по информации издания, подозревает олигарха в отмывании средств.
При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а представляющий его интересы адвокат заявил, что тот отрицает вину.
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То, что американские компетентные органы решили вдруг напомнить о своем интересе к украинскому бизнесмену, - вероятно, новый виток игры, вышедшей в публичную плоскость с интервью генпрокурора Юрия Луценко изданию The Hill.
08.04.19 ФБР расследует дело против Коломойского - The Daily Beast
Три источника говорят, что ФБР подозревает украинского олигарха в отмывании денег и других преступлениях.
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