ФБР не подтвердило и не опровергло расследование против бизнесмена

Федеральное бюро расследований США "не подтвердило и не опровергло" существование какого-либо расследования против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщила в письме Радио Свобода представитель ФБР Тина Джагерсон.

Запрос касался информации, обнародованной изданием The Daily Beast, о расследовании, которое Бюро якобы ведет против Коломойского из-за возможных финансовых преступлений. В частности ФБР по информации издания, подозревает олигарха в отмывании средств.

При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а представляющий его интересы адвокат заявил, что тот отрицает вину.

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