Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем республиканцы давят Коломойского

15:56 08.04.2019 |

Политика, Мир

 Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

В воскресенье, 7 апреля, американское издание The Daily Beast, специализирующееся на политических скандалах, сославшись на три "осведомленных источника", сообщило, что ФБР ведет масштабное расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, ныне, по данным СМИ, пребывающего в Тель-Авиве. Впрочем, Федеральное бюро расследований, сообщает издание, занимается Коломойским достаточно давно. Просто эта информация всплыла сейчас - в разгар выборов в Украине и накануне президентской кампании в Штатах. Что характерно.

Агентов Бюро заинтересовали возможные финансовые преступления бизнесмена, включая отмывание средств. Помимо федералов, в расследовании участвует прокуратура города Уоррена, что на северо-востоке штата Огайо. Там, как и в округе Мэйсон (штат Западная Виргиния), по данным Kyiv Post, Коломойский уже 10 лет владеет металлургическими заводами. Его адвокат из фирмы Ashcroft Майк Салливан отрицает совершение клиентом каких-либо правонарушений. "Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что банк был на грани краха. Эта информация оказалась ложной", - добавил Салливан.

В то же время, в статье приводится и другое мнение: Коломойский представляет собой серьезную угрозу. Джонатан Брансон, в прошлом - политический аналитик посольства США в Киеве и старший аналитик по Украине в International Crisis Group заявил: "Я думаю, что Коломойский чрезвычайно опасен... Он, вероятно, один из самых опасных олигархов, потому что он из тех, кто готов пачкать руки", - отметил Брансон.

Далее Брансон (специалист по стратегическим коммуникациям и по противодействию асимметричным действиям. Иными словами, знает, что, как и кому говорить) напоминает американской аудитории, что Коломойский одним из первых олигархов начал вести себя как warlord. Это слово, что характерно, переводится и как военачальник, и как полевой командир, в последнем случае нередко имея негативные коннотации.

Не обошел Брансон вниманием и факт финансирования Коломойским батальона "Азов". Здесь фон тоже далеко не радужный: одноименную и родственную политическую структуру Госдепартамент США не так давно назвал "группой ненависти", правозащитные организации считают потенциальным "раем для неонацистов", причем, согласно расследованию Bellingcat, она плотно сотрудничает с американскими праворадикалами.

Это, как и роль Коломойского в процессе становления "Азова", не может не тревожить следствие в США. И хотя опрошенные The Daily Beast эксперты опасаются, что пребывание Коломойского в Израиле может стать серьезным препятствием для его возможной экстрадиции в США, следует учитывать два фактора: во-первых, уровень отношений между нынешней администрацией и Иерусалимом; а во-вторых, широко муссируемый в СМИ тезис "Коломойский - еврей, финансировавший неонацистов" может повлиять на решение правительства Биньямина Нетаньяху.

То, что американские компетентные органы решили вдруг напомнить о своем интересе к украинскому бизнесмену, - вероятно, новый виток игры, вышедшей в публичную плоскость с интервью генпрокурора Юрия Луценко дальнему аналогу телеканала "Рада" - изданию The Hill. Это лишнее свидетельство того, что Украина остается фактором американских внутриполитических процессов.

Если сетования Луценко на давление посла США Мари Йованович и ее связи с НАБУ, обоснованы, то, исходя из последних событий, можно предположить следующее. Посол Йованович сделала ставку на кандидата в президенты Владимира Зеленского и, собственно, Коломойского. Для дипломата, пришедшего на этот пост при Бараке Обамы, поддержка этого тандема с вероятным исходом в виде "своего" и контролируемого президента в Украине после выборов упрочит положение Йованович в Госдепе и станет гарантией продолжения карьеры - как дипломатической, так и - в перспективе - политической. Это, если угодно, страховка от возможной отставки.

Интерес посла объясняет, по сути, прямой диалог между дипмиссией и командой Зеленского/Коломойского - активное участие в кампании кандидата пользующихся поддержкой посольства США нардепа Сергея Лещенко и Виталия Шабунина. Здесь же стоит напомнить и о состоявшейся на прошлой неделе встрече директора НАБУ Артема Сытника, Шабунина и адвоката Коломойского Андрея Богдана. Включение в уравнение главы НАБУ является признаком возможной сделки, согласно которой после победы Зеленского именно Бюро должно обеспечить первые громкие аресты и сроки для коррупционеров. Что, очевидно, усилит позиции новоизбранного президента.

С другой стороны, коллега Йованович - спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер - также на прошлой неделе де-факто поддержал Петра Порошенко, указав не неопытность и невнятность политики Зеленского. Т.е., два ключевых для Украины американских дипломата оказались в разных лагерях: Волкер и республиканцы ведут свою игру, а демократы через Йованович - свою. Игра же последних связана, как уже писала "ДС", со спасением от "украинского дела" еще даже не вступившего в избирательную кампанию экс-вице-президента США Джо Байдена. То есть, в большей степени это речь о спасении реноме партии. Республиканцы действуют жестко, поскольку им очень дорого обошлось "российское дело". Речь не только о личных потерях Трампа, но и о промежуточных выборах, по результатам которых Республиканская партия лишилась нижней палаты Конгресса США.

Байдена объединяет с Коломойским глубокая вовлеченность в политические процессы, и для официальных Киева с Вашингтоном было бы логично заключить некое - негласное и неписьменное, разумеется - соглашение о взаимопомощи. Грубо говоря, о размене - Байден на Коломойского. Для этого, среди прочего, нужна медийная привязка хотя бы в одном предложении этих фамилий.

Таковая имеется как в публикациях англоязычных медиа еще в 2014 году, так и в марте-апреле текущего года о работе сына Джо Байдена Хантера в правлении украинской компании Burisma Holdings. Компания, согласно расследованию семилетней давности, проведенному для "Слідство.інфо" Дмитрием Гнапом и Анной Бабинец, в 2011 году была куплена Коломойским через цепочку оффшоров. Сам материал на сайте "Слідство.інфо" отсутствует, но сохранился (возможно по недосмотру) на веб-представительстве Центра противодействия коррупции, главой которого является все тот же Шабунин. Стоит заметить, что покупателем Burisma в свое время называли вдобавок и Виктора Пинчука, который известен своими тесными контактами с Демпартией США. Deutsche Welle отмечает также, что "Пинчук давно дружит с Александром Квасьневским" - еще одним членом правления Burisma.

Правдива ли информация о покупке компании, где работал Хантер Байден, Коломойским и Пинчуком, или ложна - уже не столь важно. На первый план сейчас она выходит, прежде всего, как медийная спекуляция, ставшая продолжением скандала вокруг вмешательства Байдена и Йованович во внутренние дела Украины.

Вполне возможно, что генпрокурор Юрий Луценко, рассказав в интервью The Hill об угрозах Байдена Петру Порошенко и его сыне в правлении украинской компании, вел тогда свою игру. Впрочем, столь же возможно, что игра эта велась, по меньшей мере, с одобрения Банковой в рамках упомянутых договоренностей с Белым домом. Если же АПУ, в частности, Порошенко причастны не были, то сейчас для главы государства было бы логично включиться в процесс и поддержать начинания Луценко.

Это выгодно Банковой, поскольку с раскруткой информации о расследовании ФБР в отношении Коломойского, Белый дом получает возможность свободно комментировать выборы в Украине, в частности намекать на профнепригодность и ангажированность Зеленского. А республиканцам такое сотрудничество выгодно с целью утопить фронтмена демократов на предстоящих выборах и главного конкурента Дональда Трампа.
 

ПО РУБРИКАМ

15:16 Остатки средств на корсчетах банков 08.04.19

13:02 НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на рынке до $118,4

12:36 Коломойскому не нужен «ПриватБанк», хочет получить 2 млрд долларов

12:28 Справочный курс гривни выросло на 15,88 коп. до 26,6483 грн

11:55 Биржи АТР закрылись 8 апреля без единой динамики на фоне коррекции и статистике из США

11:27 Курсы валют по карточным операциям на 08.04.19

11:21 Банки Украины уменьшили портфель ОВГЗ на 1,9 млрд грн

11:01 4 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $57,6 млн до $335,3 млн

10:18 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.04.19

09:45 Курс доллара США снижается 8 апреля к основным мировым валютам

09:18 Золото дорожает 8 апреля на снижении курса доллара к мировым валютам

07:43 Индекс S&P демонстрирует самый долгий рост с октября 2017

05.04 На 8 апреля финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни

05.04 Депозитные ставки для физлиц 05.04.19

05.04 Доллар 5 апреля продолжает слабо опускаться к евро на данных по рынку труда США

• дальше…

15:56 Зачем республиканцы давят Коломойского

09:14 ФБР расследует дело против Коломойского - The Daily Beast

09:08 В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку

09:03 «Семерка» будет следить за ракетными разработками России

08:57 Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии

08:21 Все меньше «желтых жилетов» протестует во Франции

08:20 Тереза Мэй опасается, что «Брекзит» «утечет у британцев сквозь пальцы»

08:12 В Великобритании выдают новые паспорта без упоминания ЕС

08:08 В Эстонии сформировали правительственную коалицию

08:04 Палата представителей США подала иск против Трампа из-за стены

07:59 Десятки тысяч венесуэльцев протестовали против режима Мадуро

07:52 США расширили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы

07:48 Опрос: Уолл-стрит ожидает переизбрания Трампа на выборах 2020 года

05.04 Генномодифицированные сельхозкультуры остаются камнем преткновения в торговых переговорах США и Китая

05.04 Решение по транзиту повлияет на другие споры Украины и РФ в ВТО — эксперты

• дальше…

15:27 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

09:52 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

02.04 КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

01.04 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

29.03 Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

25.03 ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

22.03 Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%

22.03 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

22.03 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

22.03 40% украинских миллионеров — женщины

22.03 Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

• дальше…

15:56 Зачем республиканцы давят Коломойского

13:42 Ставка на осень: Зачем Гриценко «посмотрел в глаза» Зеленскому

12:36 Коломойскому не нужен «ПриватБанк», хочет получить 2 млрд долларов

12:08 Стоп, снято! Первый эпизод шоу «Зе Анализ» провалился. Что дальше

09:14 ФБР расследует дело против Коломойского - The Daily Beast

08:33 Прощупать оборону. «Зачем гибриды» усилили обстрелы после первого тура выборов

05.04 Зеленский не захотел обнародовать декларацию за 2018 год

05.04 Совет Европы ведут к перевороту: как планируют отменять наказание России в ПАСЕ

05.04 НАБУ, посольство США и Байдены. Что об этом пишут американские СМИ

05.04 Почему Зеленский проигрывает Порошенко битву анализами

05.04 Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией

04.04 НАТО согласовала меры поддержки Грузии и Украины в Черном море

04.04 Три паровоза на запасном пути. Что будут делать после выборов Гриценко, Смешко и Ляшко

04.04 Человек без ядра: Зачем Смешко атакует Порошенко и Зеленского

04.04 Как Коломойский будет строить партию «Слуга народа»

• дальше…

11:38 Google объявила о роспуске совета по этике ИИ

09:59 Amazon тоже хочет вывести на орбиту тысячи спутников для обеспечения доступом в Сеть огромных территорий Земли

08:27 Электромобили Tesla Model X и Model S вскоре получат новые электродвигатели

05.04 Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G

05.04 Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen

05.04 Два студента обманули Apple почти на $1 млн, используя политику возврата iPhone

05.04 Xiaomi заподозрили в намеренном внедрении уязвимости в браузеры MI и Mint

05.04 Илон Маск объяснил наличие камеры в салоне Tesla Model 3

05.04 Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности

05.04 Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету

05.04 Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США

04.04 Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции

04.04 Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков

04.04 Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки

04.04 Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили

• дальше…

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно