Зачем республиканцы давят Коломойского

Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

В воскресенье, 7 апреля, американское издание The Daily Beast, специализирующееся на политических скандалах, сославшись на три "осведомленных источника", сообщило, что ФБР ведет масштабное расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, ныне, по данным СМИ, пребывающего в Тель-Авиве. Впрочем, Федеральное бюро расследований, сообщает издание, занимается Коломойским достаточно давно. Просто эта информация всплыла сейчас - в разгар выборов в Украине и накануне президентской кампании в Штатах. Что характерно.

Агентов Бюро заинтересовали возможные финансовые преступления бизнесмена, включая отмывание средств. Помимо федералов, в расследовании участвует прокуратура города Уоррена, что на северо-востоке штата Огайо. Там, как и в округе Мэйсон (штат Западная Виргиния), по данным Kyiv Post, Коломойский уже 10 лет владеет металлургическими заводами. Его адвокат из фирмы Ashcroft Майк Салливан отрицает совершение клиентом каких-либо правонарушений. "Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что банк был на грани краха. Эта информация оказалась ложной", - добавил Салливан.

В то же время, в статье приводится и другое мнение: Коломойский представляет собой серьезную угрозу. Джонатан Брансон, в прошлом - политический аналитик посольства США в Киеве и старший аналитик по Украине в International Crisis Group заявил: "Я думаю, что Коломойский чрезвычайно опасен... Он, вероятно, один из самых опасных олигархов, потому что он из тех, кто готов пачкать руки", - отметил Брансон.

Далее Брансон (специалист по стратегическим коммуникациям и по противодействию асимметричным действиям. Иными словами, знает, что, как и кому говорить) напоминает американской аудитории, что Коломойский одним из первых олигархов начал вести себя как warlord. Это слово, что характерно, переводится и как военачальник, и как полевой командир, в последнем случае нередко имея негативные коннотации.

Не обошел Брансон вниманием и факт финансирования Коломойским батальона "Азов". Здесь фон тоже далеко не радужный: одноименную и родственную политическую структуру Госдепартамент США не так давно назвал "группой ненависти", правозащитные организации считают потенциальным "раем для неонацистов", причем, согласно расследованию Bellingcat, она плотно сотрудничает с американскими праворадикалами.

Это, как и роль Коломойского в процессе становления "Азова", не может не тревожить следствие в США. И хотя опрошенные The Daily Beast эксперты опасаются, что пребывание Коломойского в Израиле может стать серьезным препятствием для его возможной экстрадиции в США, следует учитывать два фактора: во-первых, уровень отношений между нынешней администрацией и Иерусалимом; а во-вторых, широко муссируемый в СМИ тезис "Коломойский - еврей, финансировавший неонацистов" может повлиять на решение правительства Биньямина Нетаньяху.

То, что американские компетентные органы решили вдруг напомнить о своем интересе к украинскому бизнесмену, - вероятно, новый виток игры, вышедшей в публичную плоскость с интервью генпрокурора Юрия Луценко дальнему аналогу телеканала "Рада" - изданию The Hill. Это лишнее свидетельство того, что Украина остается фактором американских внутриполитических процессов.

Если сетования Луценко на давление посла США Мари Йованович и ее связи с НАБУ, обоснованы, то, исходя из последних событий, можно предположить следующее. Посол Йованович сделала ставку на кандидата в президенты Владимира Зеленского и, собственно, Коломойского. Для дипломата, пришедшего на этот пост при Бараке Обамы, поддержка этого тандема с вероятным исходом в виде "своего" и контролируемого президента в Украине после выборов упрочит положение Йованович в Госдепе и станет гарантией продолжения карьеры - как дипломатической, так и - в перспективе - политической. Это, если угодно, страховка от возможной отставки.

Интерес посла объясняет, по сути, прямой диалог между дипмиссией и командой Зеленского/Коломойского - активное участие в кампании кандидата пользующихся поддержкой посольства США нардепа Сергея Лещенко и Виталия Шабунина. Здесь же стоит напомнить и о состоявшейся на прошлой неделе встрече директора НАБУ Артема Сытника, Шабунина и адвоката Коломойского Андрея Богдана. Включение в уравнение главы НАБУ является признаком возможной сделки, согласно которой после победы Зеленского именно Бюро должно обеспечить первые громкие аресты и сроки для коррупционеров. Что, очевидно, усилит позиции новоизбранного президента.

С другой стороны, коллега Йованович - спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер - также на прошлой неделе де-факто поддержал Петра Порошенко, указав не неопытность и невнятность политики Зеленского. Т.е., два ключевых для Украины американских дипломата оказались в разных лагерях: Волкер и республиканцы ведут свою игру, а демократы через Йованович - свою. Игра же последних связана, как уже писала "ДС", со спасением от "украинского дела" еще даже не вступившего в избирательную кампанию экс-вице-президента США Джо Байдена. То есть, в большей степени это речь о спасении реноме партии. Республиканцы действуют жестко, поскольку им очень дорого обошлось "российское дело". Речь не только о личных потерях Трампа, но и о промежуточных выборах, по результатам которых Республиканская партия лишилась нижней палаты Конгресса США.

Байдена объединяет с Коломойским глубокая вовлеченность в политические процессы, и для официальных Киева с Вашингтоном было бы логично заключить некое - негласное и неписьменное, разумеется - соглашение о взаимопомощи. Грубо говоря, о размене - Байден на Коломойского. Для этого, среди прочего, нужна медийная привязка хотя бы в одном предложении этих фамилий.

Таковая имеется как в публикациях англоязычных медиа еще в 2014 году, так и в марте-апреле текущего года о работе сына Джо Байдена Хантера в правлении украинской компании Burisma Holdings. Компания, согласно расследованию семилетней давности, проведенному для "Слідство.інфо" Дмитрием Гнапом и Анной Бабинец, в 2011 году была куплена Коломойским через цепочку оффшоров. Сам материал на сайте "Слідство.інфо" отсутствует, но сохранился (возможно по недосмотру) на веб-представительстве Центра противодействия коррупции, главой которого является все тот же Шабунин. Стоит заметить, что покупателем Burisma в свое время называли вдобавок и Виктора Пинчука, который известен своими тесными контактами с Демпартией США. Deutsche Welle отмечает также, что "Пинчук давно дружит с Александром Квасьневским" - еще одним членом правления Burisma.

Правдива ли информация о покупке компании, где работал Хантер Байден, Коломойским и Пинчуком, или ложна - уже не столь важно. На первый план сейчас она выходит, прежде всего, как медийная спекуляция, ставшая продолжением скандала вокруг вмешательства Байдена и Йованович во внутренние дела Украины.

Вполне возможно, что генпрокурор Юрий Луценко, рассказав в интервью The Hill об угрозах Байдена Петру Порошенко и его сыне в правлении украинской компании, вел тогда свою игру. Впрочем, столь же возможно, что игра эта велась, по меньшей мере, с одобрения Банковой в рамках упомянутых договоренностей с Белым домом. Если же АПУ, в частности, Порошенко причастны не были, то сейчас для главы государства было бы логично включиться в процесс и поддержать начинания Луценко.

Это выгодно Банковой, поскольку с раскруткой информации о расследовании ФБР в отношении Коломойского, Белый дом получает возможность свободно комментировать выборы в Украине, в частности намекать на профнепригодность и ангажированность Зеленского. А республиканцам такое сотрудничество выгодно с целью утопить фронтмена демократов на предстоящих выборах и главного конкурента Дональда Трампа.