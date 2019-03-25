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Месть Трампа. Когда Мюллер начнет расследовать украинское дело Байдена, Клинтон и Обамы
15:57 25.03.2019 |
Дональд Трамп использует доклад Мюллера против демократов во время избирательной кампании.
Специальный прокурор Роберт Мюллер в воскресенье, 24 марта, представил офису генпрокурора США доклад о вмешательстве России в выборы американского президента 2016 г. Документ видело ограниченное количество людей, и неясно, будет ли он опубликован полностью, но уже ясно, что ожиданиям демократов не было суждено сбыться, - президентство Дональда Трампа, похоже, спасено. Причем он не просто удержался, но и укрепил позиции к старту избирательной кампании, пошатнувшиеся в результате эпопеи с шатдауном правительства и сжигающих рейтинг ссор с Демпартией и однопартийцами.
Трамп на коне
Отчет Мюллера, повторимся, доступен лишь узкому кругу лиц - прежде всего генпрокурору Уильяму Барру, который, в частности, на его основании заключил, что вмешательство России в выборы имело место, однако сговора между командой Трампа и Москвой не было. Хозяин Овального кабинет не скрывал ликования - и в Twitter, и в комментарии журналистам он назвал расследование "самым бессмысленным в истории", а также позором, через который пришлось пройти стране и президенту. "Полное и тотальное оправдание", - подчеркнул в своем микроблоге Трамп.
Больше подробностей о выводах и самом расследовании содержится в письме Барра Конгрессу, полный текст которого приводит CNN. Во-первых, стало известно, что Мюллер нанял 19 прокуроров, которым помогала группа из примерно 40 экспертов, включая агентов ФБР. Спецпрокурор выдал больше 2,8 тыс. повесток в суд и 500 ордеров на обыски, были опрошены около 500 свидетелей и направлены просьбы предоставить доказательства в рамках расследования 13 государствам, в т. ч. Украине.
Проведя титаническую работу, команда Мюллера пришла к следующим выводам. Барр в своем письме конгрессменам приводит цитату: "В ходе расследования не было установлено, что члены команды Трампа вступали в сговор или координировали свою деятельность с российским правительством в его деятельности по вмешательству в выборы". Но факт вмешательства доказан вполне, так что теперь, к слову, можно ожидать ужесточения санкций в отношении Кремля.
Согласно докладу - точнее, его изложению генпрокурором - вмешательство осуществлялось по двум направлениям. Первое - распространение фейков работниками "Агентства интернет-исследований", известного также, как "фабрика троллей" Евгения Пригожина, "повара" Путина и куратора ЧВК "Вагнер". И, отмечает Барр, спецпрокурор Мюллер не обнаружил фактов сотрудничества между членами штаба Трампа и пригожинскими троллями.
Второе направление вмешательства - кибератаки, осуществляемые аффилированными с российским правительством хакерскими группами. В частности, Мюллер подтверждает факт взлома компьютеров лиц, связанных с кампанией Хиллари Клинтон, а также серверов Демократической партии. Впоследствии, как пересказывает Барр, похищенные данные распространялись с помощью различных "посредников", одним из которых является Wikileaks. Исходя из полученных доказательств, прошлым летом Мюллер, как известно, выдвинул обвинения в хакерстве 12 офицерам российского ГРУ, но для соратников Трампа опасность миновала.
Еще один пункт расследования касался вероятного препятствования правосудию Трампом и его представителями. Речь, помимо прочего, о конфликте с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, от которого Трамп требовал преданности, и слухи об оказании президентом давления на бывшего генпрокурора Джеффа Сешнса, и т. п. Здесь не все так однозначно. Уильям Барр отмечает, что спецпрокурор в этом президента не оправдал, но не нашел достаточного количества улик. Цитируем: следствие "не пришло к выводу относительно того, совершил ли президент преступление, но не снимает с него ответственность".
Поставить точку Мюллер предложил собственно Барру и его заму Роду Розенстайну , что те незамедлительно и сделали. Глава Минюста пишет: "мы с заместителем генерального прокурора Родом Розенстайном пришли к выводу, что доказательств, полученных в ходе расследования специального прокурора, недостаточно для установления факта совершения президентом преступления, препятствующего осуществлению правосудия". Причем здесь есть важная деталь: Барр подчеркивает, что решение принято без учета и не на основании конституционных норм, касающихся обвинительного заключения и уголовного преследования действующего президента. Иными словами, оно не является политически мотивированным.
С одной стороны, репутация Барра - "неудобного для всех" профессионала, лишь недавно заступившего на пост, - вроде бы подтверждает это. С другой - свежеиспеченный генпрокурор является ветераном Республиканской партии, начавшим карьеру еще при Рейгане. К тому же ранее анонсировалось намерение Розенстайна уйти в отставку в середине марта. Если она все же последует, это заключение станет едва ли не последним серьезным делом второго человека в Минюсте США, а затем с него взятки гладки. Если нет - то это повод задаться вопросом, почему он остался.
В любом случае Трамп может вздохнуть с облегчением. Он на коне, пусть этот конь - пони. Даже требование демократов опубликовать доклад в полном объеме не испортит ему настроения. Тем более что никакой полной публикации не будет, о чем сообщил тут же в письме Уильям Барр. По словам генпрокурора, по мере возможности и в рамках закона он обнародует части доклада. Но в отчете есть материалы, на которые распространяются положения федерального законодательства, ограничивающие использование и раскрытие информации. Учитывая масштаб расследования, такого рода данные определенно у Мюллера имеются. Так что остается лишь гадать, какие сведения утаят от публики.
Украинский след
И что теперь? Демпартии, безусловно, нанесено сокрушительное поражение. Да, ее представители будут проводить свои комитетские расследования в Палате представителей, но доклад Мюллера, подтвердивший факт сговора, стал бы главным орудием и украшением предвыборного арсенала демократов в кампании-2020. Теперь же получается, что отчет спецпрокурора, напротив, стал таковым для Трампа. И президент США с соратниками, очевидно, уже переходит в атаку на демократов - как на влиятельных представителей партии, представляющих угрозу во время выборов, так и на тех, кто так или иначе имеет отношение к расследованию. Месть коснется, к слову, не только демократов, и, вероятно, не только граждан США.
К первой категории определенно относится Джо Байден, с которого, пожалуй, республиканцы и начнут. Бывший вице-президент и близкий друг Барака Обамы - серьезный оппонент на выборах президента. Хотя он еще не сказал последнего слова относительно участия либо неучастия в выборах, чем порядком американцев утомил (как в свое время Святослав Вакарчук - украинцев). Кстати, Байден мог хранить интригу как раз в ожидании доклада Мюллера. Потому не исключено, что теперь он и вовсе откажется от гонки под благовидным предлогом. Если же не откажется, то республиканцы и Белый дом начнут топить бывшего вице-президента. Так что, вероятно, с папочек с компроматом уже сдувают пыль. И если так, то вскорости экс-вице-президенту наверняка припомнят его украинские связи. Например, тот факт, что его сын, Хантер Байден, в апреле 2014 г. вошел в совет директоров Burisma Holdings, одной из крупнейших в Украине нефтегазовых компаний. Владельцем этой компании является Николай Злочевский, министр экологии в президентство Виктора Януковича. А ведь тогдашний посол США в Украине Джеффри Пайетт, требуя расследования коррупции в Украине, помянув "Бурисму", об этом факте тактично умолчал.
Если Байдена удастся выбить, из тяжеловесов у демократов останется разве что социалист Берни Сандерс, который в 2016-м на праймериз вынужденно уступил Хиллари Клинтон. Он - идеальный спарринг-партнер для ядерного консерватора Трампа, клянущего социалистов на каждом углу. Америка и без того расколота на два мощных лагеря - не тех, кто против богатых, и тех, кто против бедных. Поляризация американского общества достигает уровня, едва ли не самого высокого со времен Гражданской войны, и на выборах, при раскладе Трамп-Сандерс, имеет все шансы вырасти еще больше. Сама же дилемма, к слову, имеет явное сходство с моделью "Кучма или Симоненко", предложенной украинским избирателям в 1999-м.
Контратака Трамп, как уже отмечено, затронет не только демократов, но и тех, кто вольно или невольно оказал влияние на предвыборный процесс в США извне или помогал противникам 45-го президента. В том числе в Украине. Дональд Трамп недвусмысленно заметил в Twitter 21 марта, что "по мере угасания российского заговора возникает украинский заговор для помощи (на президентских выборах Хиллари) Клинтон". И почему бы теперь не заняться им? Поручить тому же спецпрокурору Мюллеру расследование украинского следа и контактов команды кандидата-демократа с Киевом - это даже не ирония. Это троллинг чистейшей воды. В конце концов, в 2016 г. среди иностранных жертвователей в фонд Клинтонов, из которого финансировалась избирательная кампания кандидата от Демократической партии США, первую строчку занимал Виктор Пинчук с $10 млн.
В контексте возможности такого расследования можно, по всей видимости, рассматривать и игру между Киевом и Вашингтоном вокруг нынешнего посла США в Украине Мари Йованович, перешедшую в публичную плоскость со скандальным интервью генпрокурора Юрия Луценко влиятельному американскому изданию The Hill. Примечательно, что накануне публикации доклада Мюллера сын хозяина Овального кабинета - Дональд Трамп-младший - потребовал отозвать ее за критику в адрес Белого дома.
Таким образом, Украина, как и три года назад, вновь оказалась фактором внутренней политики Соединенных Штатов, что обещает новые вызовы для Киева со стороны американского истеблишмента в будущем. Пока же, как и в 2016-м, украинская сторона играет на предстоящие выборы президента США, опять ставя на очевидного победителя. И с большой долей вероятности, на сей раз не ошибется.
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