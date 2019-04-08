ФБР расследует дело против Коломойского - The Daily Beast

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast со ссылкой на три источника. По имеющимся данным, Коломойского подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.

Источники сообщают, что расследование масштабно и ведется давно, однако пока что Коломойскому не предъявили ни одного обвинения.

Интересы олигарха представляет фирма Ashcroft Law. Там категорически отвергают любые обвинения.

The Daily Beast уточняет, что в расследовании участвует также прокуратура США в Северном округе Огайо, поскольку Коломойский имеет там инвестиции.

По данным The Financial Times, сейчас Коломойский живет в Израиле. Это может существенно усложнить его экстрадицию.

1 апреля Окружной админсуд Киева завершил рассмотрение дела по существу по иску Коломойского к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации ПриватБанка. Со 2 апреля должны были начаться дебаты.

Среди требований Коломойского - признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банк.