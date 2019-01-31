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Волкер рассматривает «план Сайдика», как платформу для реализации минских соглашений
11:51 31.01.2019 |
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассматривает "мирный план для Украины" спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, как платформу для реализации минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке страны.
"Я бы сказал, что это предложение или концепция находятся в пределах имплементации минских договоренностей", - сказал К.Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
По словам спецпредставителя Госдепа США, у М.Сайдика "есть идеи как ООН и ОБСЕ смогут работать вместе". "Если вы собираетесь ввести миротворческую операцию для обеспечения мира, вам понадобятся административные функции, которые должны разделить между собой эти две организации", - сказал К.Волкер.
Он подчеркнул, что существующие Минские соглашения должны быть имплементированы. "Как я понимаю, речь не идет об их замене. Речь идет о том, чтобы найти пути для их реализации", - отметил К.Волкер.
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