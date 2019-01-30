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Климкин о предложениях Сайдика: Никакого принципиально нового плана нет
14:08 29.01.2019 |
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе не содержит принципиально новых предложений и требует дальнейшей доработки.
"Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать", - сказал П.Климкин журналистам во время визита в Донецкую область во вторник.
Он рассказал, что в данных предложениях новым является констатация необходимости введения на Донбасс международного компонента, о чем ранее уже говорила украинская сторона.
"По форме, только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, что хотя бы господин Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент - военный и полицейский, и международная администрация. Это уже хорошо. По содержанию - это пока то же самое. Как говорят: "те же яйца, только в профиль"", - отметил министр.
П.Климкин подчеркнул, что данные предложения М.Сайдика - только предварительное видение и требует доработки.
"Мы хотим, чтобы сначала туда (на оккупированную территорию Донбасса - ИФ) зашел международный компонент и подготовил оккупированный Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам. В этом заключается логика наших предложений. Если вы почитаете этот план, то там об этом речь не идет", - резюмировал глава МИД.
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