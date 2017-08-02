Данилюк попросил ГФС проверить его налоги

Министр финансов Александр Данилюк попросил Государственную фискальную службу провести в отношении него проверку на предмет уплаты им налогов. Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

"В соответствии с п. 17.1.8 ст. 17 и 78.2 ст. 78 Налогового кодекса, прошу Государственную фискальную службу провести проверку полноты уплаты мной налогов в соответствии с законами Украины. Это моя собственная инициатива, чтобы окончательно снять все вопросы", - написал Данилюк.

Также министр попросил Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовать результаты проверки его электронной декларации. "В случае неготовности результатов, прошу НАПК в кратчайшие сроки завершить проверку", - добавил Данилюк.

Также министр отметил, что поскольку ГФС подчиняется Министерству финансов, он обратится в НАПК с просьбой предоставить всем сторонам разъяснения о возможном конфликте интересов. "Все необходимые документы (обращение к ГФС и НАПК) будут направлены в предусмотренном порядке в ближайшее время", - пообещал Данилюк.

Отметим, что ранее министр финансов Александр Данилюк заявлял, что считает незаконным решение суда о проведении проверки на предмет возможного уклонения министром от уплаты налогов.

Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно, что Печерский районный суд города Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Украины Александра Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. 18 июля к следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о назначении документальной внеплановой проверки Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998-2016 годов.

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