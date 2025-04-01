Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Porsche запускає пілотний проєкт із переробки акумуляторів

13:38 31.03.2025 |

Новини IT, Транспорт

Porsche запускає пілотний проєкт із переробки акумуляторів

 

Porsche вирішила не чекати майбутніх екологічних вимог, а вже зараз випробовує замкнутий цикл переробки високовольтних батарей. Мета - відновлювати цінні матеріали, мінімізувати залежність від нестабільних ринків сировини та зробити виробництво електромобілів більш екологічним.

Проєкт розбитий на три етапи. Спочатку використані акумулятори з тестових автівок переробляють на так звану "чорну масу" - гранулят, що містить нікель, кобальт, марганець і літій. Porsche вже отримала близько 65 тонн такої сировини.

Наступний крок - виділення чистих матеріалів для подальшого використання у виробництві нових батарей. Компанія робить ставку на якість і чистоту вторинної сировини, щоб зберегти високу ефективність електромобілів.

На третьому етапі Porsche протестує виробництво акумуляторних комірок із вмістом перероблених матеріалів і перевірить їхню ефективність у своїх електрокарах.

Porsche запускає пілотний проєкт із переробки акумуляторів

 Переробка акумуляторів. Фото: Porsche AG

Porsche прагне створити систему замкнутого циклу для акумуляторних батарей і вже зараз готується до майбутніх екологічних норм ЄС, що набудуть чинності з 2031 року. Впровадження перероблених матеріалів дасть змогу не тільки зменшити шкідливий вплив на довкілля, а й підкреслить відповідальний підхід компанії до використання ресурсів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Porsche
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4228
  0,0559
 0,13
EUR
 1
 44,8278
  0,0806
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1000  0,03 0,07 41,7432  0,01 0,01
EUR 44,5440  0,11 0,24 45,3012  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес