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Porsche запускає пілотний проєкт із переробки акумуляторів
Porsche вирішила не чекати майбутніх екологічних вимог, а вже зараз випробовує замкнутий цикл переробки високовольтних батарей. Мета - відновлювати цінні матеріали, мінімізувати залежність від нестабільних ринків сировини та зробити виробництво електромобілів більш екологічним.
Проєкт розбитий на три етапи. Спочатку використані акумулятори з тестових автівок переробляють на так звану "чорну масу" - гранулят, що містить нікель, кобальт, марганець і літій. Porsche вже отримала близько 65 тонн такої сировини.
Наступний крок - виділення чистих матеріалів для подальшого використання у виробництві нових батарей. Компанія робить ставку на якість і чистоту вторинної сировини, щоб зберегти високу ефективність електромобілів.
На третьому етапі Porsche протестує виробництво акумуляторних комірок із вмістом перероблених матеріалів і перевірить їхню ефективність у своїх електрокарах.
Porsche прагне створити систему замкнутого циклу для акумуляторних батарей і вже зараз готується до майбутніх екологічних норм ЄС, що набудуть чинності з 2031 року. Впровадження перероблених матеріалів дасть змогу не тільки зменшити шкідливий вплив на довкілля, а й підкреслить відповідальний підхід компанії до використання ресурсів.
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