Apple програла справу у Суді ЄС щодо 13 млрд євро податків

У вівторок Суд Європейського Союзу відхилив останню апеляцію компанії Apple проти рішення Єврокомісії про повернення Ірландії 13 мільярдів євро несплачених податків, поставивши крапку в багаторічній суперечці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Суд скасував попереднє рішення суду нижчої інстанції у цій справі, заявивши, що він підтверджує рішення Європейської комісії від 2016 року: "Ірландія надала Apple незаконну допомогу, яку Ірландія повинна отримати назад".

Суд підкреслив, що його рішення є остаточним у справі.

Справа викликала обурення з боку Apple у 2016 році, а генеральний директор Тім Кук назвав її "повним політичним лайном".

Тодішній президент США Дональд Трамп назвав єврокомісарку Маргрете Вестагер, яка очолила кампанію боротьби з великими американськими технологічними компаніями, "податковою леді", яка "по-справжньому ненавидить США".

У своєму рішенні 2020 року Загальний суд Європейського Союзу не погодився з Європейською комісією, яка звинуватила Apple в укладенні незаконної податкової угоди з ірландською владою, щоб компанія могла платити надзвичайно низькі податки.

"Ми розчаровані сьогоднішнім рішенням, оскільки раніше Загальний суд розглянув факти і категорично анулював цю справу", - заявили в компанії Apple.

Ірландія, економіка якої отримала вигоду від інвестицій транснаціональних компаній, залучених низькими ставками оподаткування, також оскаржила рішення комісії.