В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon

Google представив версію Chrome для ноутбуків Windows, які працюють на процесорах Qualcomm Snapdragon. Згідно з заявами двох неназваних компаній-партнерів, версія Chrome для Snapdragon демонструє «значне підвищення продуктивності». Новий варіант Chrome вже доступний для завантаження.

Хоча вже є ноутбуки з Windows на Snapdragon, які можна придбати, сьогоднішнє оголошення в основному прокладає шлях майбутнім пристроям з Snapdragon X Elite. Qualcomm каже, що цей чип значно перевершить швидкість лінійки Snapdragon 8cx Gen 3. Але якщо доступний один з попередніх комп'ютерів з Snapdragon, новий Chrome також працюватиме там.

Google розглядає довгу історію спільної роботи компаній над Android як перевагу, оскільки Qualcomm зазіхає на частку Intel на ринку ПК. «Наша тісна співпраця з Qualcomm Technologies допоможе гарантувати, що користувачі Chrome отримають найкращий досвід під час перегляду вебсторінок на ARM-сумісних ПК», - написав старший віцепрезидент Google Хіроші Локхаймер у пресрелізі компанії.

Випуск перших ноутбуків з Snapdragon X Elite запланований на середину цього року. Чип оснащений 12 ядрами Oryon і, за словами Qualcomm, має вдвічі більшу продуктивність, ніж Intel Core i7-1360P або i7-1355U - при цьому споживаючи на 68% менше енергії. Чип вироблений на 4 нм техпроцесі від TSMC. Його тактова частота коливається від 3,8 ГГц до двоядерного прискорення до 4,3 ГГц. Qualcomm стверджує, що більшість ігор для Windows працюватимуть на ньому майже на повній швидкості без необхідності налаштовувати код чи змінювати ресурси.

Хоча Intel є прямим конкурентом Qualcomm на платформі Windows, компанія також намагається зрівнятися або перевершити процесори Apple серії M. Завдання Qualcomm полягає в тому, щоб зробити це на різному апаратному забезпеченні від різних компаній, про що Apple не потрібно турбуватися.

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22.03.24 Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm

Під час проведення Game Developers Conference компанія Qualcomm повідомила розробникам ігор, що їхні ігри вже повинні працювати на хвилі майбутніх Windows-ноутбуків на базі чипів Snapdragon. Для запуску ігор не потрібно буде портувати ігри на платформу Qualcomm.

