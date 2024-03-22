Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm

Під час проведення Game Developers Conference компанія Qualcomm повідомила розробникам ігор, що їхні ігри вже повинні працювати на хвилі майбутніх Windows-ноутбуків на базі чипів Snapdragon. Для запуску ігор не потрібно буде портувати ігри на платформу Qualcomm.

Інженер Qualcomm Іссам Халіл заявив, що неанонсовані ноутбуки використовуватимуть емуляцію для запуску ігор x86/64 на майже повній швидкості. Ці ноутбуки можуть невдовзі з'явитися на ринку. Qualcomm підтвердила, що випустить системи Snapdragon X Elite цього літа, а неанонсовані споживчі версії Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 з цими чіпами очікуються в травні.

«Ваша гра вже повинна працювати», - стверджує Qualcomm.

З Windows-ноутбуками на базі чипів Snapdragon у розробників є три варіанти, пояснив Халіл:

* Перенести свої проєкти на архітектуру ARM64 для найкращої продуктивності процесора та оптимального енергоспоживання, оскільки планувальник Qualcomm може таким чином динамічно знижувати частоту процесора.

* Створити гібридну програму ARM64EC, де Windows і її бібліотеки, а також драйвери Qualcomm працюють нативно, але решта програми емулюється для «майже рідної» продуктивності.

* Майже нічого не робити, і їхня гра все одно має працювати - за допомогою емуляції x64.

Він каже, що розробникам не потрібно змінювати код або ресурси своїх ігор, щоб отримати повну швидкість. Більшість ігор графічно обмежені графічним процесором, а не центральним процесором, і Qualcomm каже, що продуктивність GPU не зазнає впливу. І хоча Qualcomm бачить деякий вплив на продуктивність процесора під час переходу між x64 і ARM64, це відбувається лише під час першого перекладу блоку коду - «подальші проходи є прямим доступом до кешу», - каже Халіл.

Qualcomm каже, що має драйвери графічного процесора Adreno для DX11, DX12, Vulkan і OpenCL, а також підтримуватиме DX9 і до OpenGL 4.6 через шари відображення.

Однак не все так безхмарно, як хотілося б. Ігри, які покладаються на античіт-драйвери на рівні ядра (популярність яких зростає), не працюватимуть в режимі емуляції. Наразі також не будуть працювати ігри, які використовують набори інструкцій AVX, де Халіл пропонує розробникам використовувати SIMDe.

Компанія не стала називати конкретні ігри, які працюють через емуляцію, або яку кількість ігор вона протестувала. Проте Qualcomm перевіряє всі найкращі ігри в Steam, і це робить її впевненою, що більшість ігор повинні працювати.