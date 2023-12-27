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АНАЛІТИКА

2024-й може стати роком, коли процесорна архітектура Arm «посуне» x86 - завдяки новому чипу Qualcomm та новим збіркам Windows

11:49 27.12.2023 |

Новини IT

 

Snapdragon X Elite - новий 12-ядерний чип на архітектурі Arm від Qualcomm, якому заявили продуктивність та ефективність, що перевершує актуальний стандарт для ПК x86. Але для танцю потрібні двоє, коли мова йде про такий серйозний крок, як перехід з процесорів x86 на чипи Arm. Потрібне не лише обладнання, але й програмне забезпечення.

Тож чекаємо на нові збірки Windows (або навіть на появу Windows 12), передає PC Gamer. Повідомляється, що Microsoft планує додати спеціальну підтримку Snapdragon X Elite в майбутніх збірках Windows.

Зокрема, кажуть, що Microsoft працює над новою збіркою Windows під кодовою назвою Germanium, яка підтримує Snapdragon X Elite. Це потрібно, бо поточні збірки Windows-for_arm не готові для Snapdragon X Elite. Тож чипу доведеться дочекатися Germanium, випуск якого заплановано на квітень. А ноутбуки з комбінацією Germanium-Snapdragon X Elite нібито з'являться в червні. Отже, до середини 2024 року буде уявлення про те, чи стане 2024 рік переломним для комп'ютерів на архітектурі Arm.

ПК досі не здійснили дійсно суттєвого переходу на архітектуру процесорів Arm, попри те, що це передбачалося роками, а Apple перейшла на Arm у всьому своєму продуктовому стеку.

2024-й може стати роком, коли процесорна архітектура Arm «посуне» x86 - завдяки новому чипу Qualcomm та новим збіркам Windows

 

Десятиліття тому вважалося, що Arm підходить лише для використання в сценаріях з низьким енергоспоживанням. Для високої продуктивності потрібен був x86. Але чипи Apple A та M довели зворотне. Ядра Arm від Apple тепер мають значно вищу продуктивність за такт, ніж будь-який традиційний процесор x86 для ПК.

Безумовно, найкращі чипи x86 все ще забезпечують більшу продуктивність процесора завдяки вищим тактовим частотам і кількості ядер. Але Apple довела, що Arm може конкурувати, і навіть перевершити їх.

Зовсім недавно перехід ПК на Arm стримувався ексклюзивною ліцензійною угодою Qualcomm на постачання апаратного забезпечення Arm для сумісних збірок Windows. Термін дії цієї угоди закінчується наступного року, що відкриває ринок для будь-кого. Очікується, що Qualcomm матиме досить серйозну конкуренцію досить скоро. Кажуть, що Nvidia готує свій власний чіп Arm до 2025 року. AMD, за чутками, також працює над процесором Arm, хоча дата випуску ще не визначена.


2024-й може стати роком, коли процесорна архітектура Arm «посуне» x86 - завдяки новому чипу Qualcomm та новим збіркам Windows
За матеріалами: ITC.ua
 

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