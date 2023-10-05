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АНАЛІТИКА

Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350

09:59 05.10.2023 |

Новини IT

 

Google вирішила не обмежуватися смартфонами Pixel 8 та Pixel 8 Pro. Компанія також представила розумний годинник Google Pixel Watch 2.

Портативний гаджет має корпус діаметром 41 мм, виготовлений з неіржавної сталі. Він містить круглий дисплей OLED із роздільною здатністю 384 x 384 пікселі та щільністю 320 ppi. Екран отримав підтримку Always-on Display.


Апаратна платформа Google Pixel Watch 2 побудована навколо чипа Snapdragon W5+ Gen 1. Процес має графіку Adreno 702 і доповнений 2 ГБ оперативної пам'яті. Акумулятор ємністю 306 мАг забезпечує 24 години роботи з увімкненою функцією Always-on Display і підтримує швидку зарядку.

Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350

 

Набір розумних функцій стандартний. Годинник може відстежувати фізичну активність, вимірювати рівень кисню в крові, підраховувати частоту серцевих скорочень і вимірювати температуру. Для контролю за показниками використовується штучний інтелект.

Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350

 

Корпус Googe Pixel Watch 2 має захист від води та пилу за стандартом IP68. Також компанія заявляє, що годинник витримує занурення у воду на глибину до 50 метрів. Програмною платформою виступає операційна система Wear OS 4 з доступом до сервісів Google.

Вартість Googe Pixel Watch 2 з LTE склала $400. Версія без підтримки стільникового зв'язку обійдеться в $350. Поставки почнуться 12-13 жовтня 2023 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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