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Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
09:54 05.10.2023 |
Разом із Pixel 8 компанія Google анонсувала версію Pro. Як завжди, ключові відмінності стосуються ціни, камери, екрана та акумулятора.
Pixel 8 Pro обладнаний панеллю LTPO AMOLED з роздільною здатністю 1440 x 3120 пікселів, підтримкою частоти оновлення кадрів 120 Гц і HDR10+. Діагональ порівняно з базовою моделлю збільшилася на пів дюйма і склала 6,7".
Роздільна здатність основної камери склала 50 МП + 48 МП + 48 МП. Один з двох 48-МП модулів має оптичну стабілізацію та обладнаний перископічною оптикою із зумом кратністю 5x без втрати якості.
Ємність акумулятора склала 4950 мАг. Потужність дротового заряджання порівняно з Pixel 8 майже не змінилася, склавши 27 Вт проти 24 Вт. А от потужність бездротової зарядки зросла практично вдвічі, з 12 Вт до 23 Вт.
Google Pixel 8 Pro обладнаний чипом Tensor G3, 10,5-МП селфі-камерою, стереодинаміками, вбудованим у дисплей сканером відбитків пальців і має операційну систему Android 14. Захист корпусу від води та пилу відповідає стандарту IP68.
При купівлі Pixel 8 Pro компанія дарує смарт-годинник Pixel Watch 2. Вартість смартфона починається з позначки $999 / €1099.
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