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Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699

09:36 05.10.2023 |

Новини IT

Google Pixel 8 - дев&apos;ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699

 

Google представила нове покоління смартфонів Pixel. Базова модель серії називається Google Pixel 8.

Смартфон обладнаний мобільним процесором Tensor G3. Чип виготовлений за 4-нм технологією Samsung. Він має незвичну кількість ядер, а саме дев'ять: по чотири Cortex-A510/A715 та одне Cortex-X3. Обсяг оперативної пам'яті становить 8 ГБ.


Google Pixel 8 отримав дисплей OLED з піковою яскравістю 2000 ніт і частотою оновлення кадрів 120 Гц. Матриця формату Full HD+ має діагональ 6,2" і захищена склом Gorilla Glass Victus. Екран має вбудований сканер відбитків пальців і виріз для 10,5-МП селфі-камери з підтримкою 4K@60fps.

Google Pixel 8 - дев&apos;ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699

 

Основна камера в Pixel 8 представлена двома сенсорами. Роздільна здатність становить 50 МП і 12 МП. Вони встановлені в ширококутному та ультраширококутному модулях відповідно. Перший має систему оптичної стабілізації та підтримку 4K@60fps.

Ємність акумулятора склала 4485 мАг. Смартфон підтримує дротову і бездротову зарядку потужністю 24 Вт і 12 Вт відповідно. Також новинка отримала NFC, стереодинаміки, захист від води класу IP68 та Android 14.

Вартість Google Pixel 8 стартує з позначки $699 у США і €799 у Європі. Новинка доступна в чорному, сірому і персиковому кольорах корпусу. При купівлі смартфона компанія дарує навушники Pixel Buds Pro.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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