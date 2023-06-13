Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X

14:16 13.06.2023 |

Новини IT

 

Нещодавно ми писали, що Apple M2 Ultra був протестований у Geekbench 5. Новий чип в Single-Core виявився гіршим за Core i9-13900KS і Ryzen 9 7950X, але в Multi-Core взяв реванш. А от у Geekbench 6 результат не такий хороший.

Для початку нагадаємо, що M2 Ultra - це найпотужніший процесор компанії Apple. Ба більше, сам виробник назвав платформу найпродуктивнішим чипом для комп'ютерів в історії. Він має 24-ядерний CPU, 32-ядерний Neural Engine і підтримує до 192 ГБ пам'яті з пропускною здатністю до 800 ГБ/с. Техпроцес - 5 нм.

Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X

 

Результат M2 Ultra в Single-Core склав 2800 балів, а в Multi-Core - 19 000 балів. Для порівняння, Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X набирають у середньому 3100/22 000, 3000/22 000 та 2900/20 000 відповідно.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7985  0,03 0,08 37,3073  0,02 0,05
EUR 38,2337  1,39 3,51 38,9811  1,44 3,56

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес