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Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
14:16 13.06.2023 |
Нещодавно ми писали, що Apple M2 Ultra був протестований у Geekbench 5. Новий чип в Single-Core виявився гіршим за Core i9-13900KS і Ryzen 9 7950X, але в Multi-Core взяв реванш. А от у Geekbench 6 результат не такий хороший.
Для початку нагадаємо, що M2 Ultra - це найпотужніший процесор компанії Apple. Ба більше, сам виробник назвав платформу найпродуктивнішим чипом для комп'ютерів в історії. Він має 24-ядерний CPU, 32-ядерний Neural Engine і підтримує до 192 ГБ пам'яті з пропускною здатністю до 800 ГБ/с. Техпроцес - 5 нм.
Результат M2 Ultra в Single-Core склав 2800 балів, а в Multi-Core - 19 000 балів. Для порівняння, Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X набирають у середньому 3100/22 000, 3000/22 000 та 2900/20 000 відповідно.
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