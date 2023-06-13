«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench

Минулого тижня компанія Apple в рамках конференції WWDC 2023 представила чип M2 Ultra. Нещодавно він був протестований у бенчмарку Geekbench.M2 Ultra - найпродуктивніший процесор Apple, а сама компанія називає його "найпотужнішим у світі чипом, коли-небудь створеним для персонального комп'ютера". Попри таку заяву, у Geekbench у режимі Single-Core M2 Ultra поступився двом платформам Intel та AMD.

Результат M2 Ultra в Single-Core склав 1956 балів. Intel Core i9-13900K у цьому режимі набрав 2322 бали, а AMD Ryzen 9 7950X - 2290 балів, тобто приблизно на 30% більше, ніж новинка компанії з Купертіно.

У режимі Multi-Core чип Apple M2 Ultra відігрався. З результатом 27 945 пунктів він виявився на 2% потужнішим, ніж Intel Core i9-13900K. Перевага над AMD Ryzen 9 7950X перевищує 12,7%.

M2 Ultra виготовлено за технологією 5 нм. Процесор має 134 млрд транзисторів. Продуктивність CPU порівняно з M1 Ultra зросла на 20%, графіка - на 30%, а Neural Engine працює на 40% швидше.



