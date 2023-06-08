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Apple придбала стартап Mira, який розробляє AR-гарнітури для американських військових та тематичних парків Nintendo
17:41 07.06.2023 |
Apple підтвердила придбання Mira - стартапу доповненої реальності, який має контракти з американськими військовими та виготовляє гарнітури для тематичних парків Nintendo World.
Новина про угоду з'явилась за день після того, як Apple анонсувала свою довгоочікувану гарнітуру змішаної реальності Vision Pro за $3499.
На сьогодні Mira зібрала близько $17 млн від інвесторів, однак вартість угоди з Apple не розголошується. Повідомляється, що свого часу ексдизайнер Apple Джоні Айв працював радником AR-стартапу.
Apple відповіли на запити ЗМІ шаблонно:
«Apple час від часу купує менші технологічні компанії, і ми зазвичай не обговорюємо наші цілі чи плани».
Незрозуміло, чи продовжить Apple військові контракти Mira, але малоймовірно, що робота продовжиться. Згідно з урядовими документами та пресрелізами, які переглянув сайт The Verge, серед військових контрактів стартапу є невеличка угода з ВПС США, а також з ВМС США - на суму $702 351.
Контракт з ВПС передбачає використання військовими пілотами гарнітури Prism Pro для перегляду інструкцій для обладнання.
«Mira створює наймасштабованіші апаратні та програмні рішення доповненої реальності на ринку, що дозволяє працівникам отримувати комунікаційні засоби та інформацію, коли вони найбільше цього потребують», - йдеться на вебсайті компанії.
Інший великий контракт Mira уклала з Nintendo World - для використання гарнітури на атракціонах Mario Kart в тематичних парках у Японії та Universal Studios у Лос-Анджелесі. AR-окуляри відображають віртуальних персонажів та предмети з гри під час перегонів на картах.
Схоже, що Apple залучила щонайменше 11 співробітників Mira в рамках придбання. Генеральний директор стартапу Бен Тафт у приватній публікації в Instagram привітав угоду:
«З нетерпінням чекаю наступної глави Mira в Apple. 7 років шляху від кімнати в гуртожитку до придбання».
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