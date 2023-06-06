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АНАЛІТИКА

Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності

23:30 05.06.2023 |

Новини IT

Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності

 

Сьогодні компанія Apple відкрила традиційну щорічну конференцію WWDC, представивши на ній нові версії операційних систем і моделі комп'ютерів. Однак, мабуть, головною новинкою дня стала гарнітура змішаної реальності Apple Vision Pro. Чутки про неї ходили протягом останніх кілька років, і ось нарешті компанія розкрила всі козирі.


Це гарнітура, яка може працювати з доповненою та віртуальною реальністю. Саме для неї Apple розробила нову операційну систему VisionOS. А також не поскупилася на компліменти. "Сьогодні знаменується початок нової ери для обчислень, - сказав Тім Кук (Tim Cook), генеральний директор Apple. - Так само, як Mac познайомив нас із персональними комп'ютерами, а iPhone - із мобільними комп'ютерами, Apple Vision Pro знайомить нас із просторовими обчисленнями. Створений на основі десятиліть інновацій Apple, Vision Pro на роки випереджає все, що було створено раніше, завдяки новій революційній системі введення та тисячам революційних інновацій. Це відкриває неймовірні можливості для наших користувачів і захоплюючі нові можливості для наших розробників".

Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності

 

Насамперед гарнітура створена для роботи: ви можете відкривати додатки в будь-якому масштабі і не обмежувати себе рамками дисплея. У новому App Store можна знайти додатки, створені для visionOS, а також сумісні додатки для iPhone і iPad. Крім цього, пристрій стане в пригоді для розваг: перегляду фільмів і серіалів у 3D з просторовим звуком, ігор і спілкування через FaceTime. FaceTime на Vision Pro може відображати людей у натуральну величину під час відеодзвінків.

Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності

 

Для управління використовуються погляди, жести та голосові команди. Завдяки наявності великої кількості датчиків гарнітура відстежує погляд користувача, розуміє постукування пальцем і гортання для прокрутки або вибору. А технологія Optic ID розпізнає райдужку ока для ідентифікації власника та розблокування пристрою.

Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності

 

Apple Vision Pro оснащена склом у передній частині, легким алюмінієвим корпусом, двома microLED-дисплеями з роздільною здатністю понад 4K, тривимірною камерою, коліщатком Digital Crown і двома чипами: M2 і R1, призначеним для обробки даних датчиків у реальному часі. Акумулятор не вбудований у корпус, а кріпиться збоку за допомогою магнітного з'єднання.

Apple Vision Pro коштує від $3499. Продажі стартують лише на початку наступного року і тільки в роздрібних магазинах Apple у США.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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