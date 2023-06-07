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АНАЛІТИКА

Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro

21:41 06.06.2023 |

Новини IT

Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro

 

Під час презентації гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro в багатьох, певне, виникло питання щодо наявності програмного забезпечення для неї, але тут все гаразд. Vision Pro буде підтримувати тисячі додатків з iOS та iPadOS, а також отримає купу нативних програм від інших розробників, як от Excel, Word і Teams від Microsoft, робота яких навіть була продемонстрована під час презентації.

Apple коротко продемонструвала Excel, Word і Teams, що працюють у гарнітурі Vision Pro, з інтерфейсом користувача, яким можна керувати очима. Схоже, що Microsoft використовує подібний спрощений інтерфейс стрічки, який доступний у її існуючих вебверсія Excel і Word.

Хоча купертинівська компанія не показала багато інтерфейсу для Teams, вона повідомила, що Microsoft підтримуватиме їх тривимірні цифрові персонажі, які будуть створюватися за допомогою методів машинного навчання для віртуального відтворення обличчя користувача. Zoom і Webex також підтримуватимуть цих тривимірних персонажей.

Крім підтримки Microsoft, гарнітура Apple Vision Pro також запускатиме додатки Unity, що означає, що ми можемо очікувати велику кількість ігор. Підтримка Unity буде доступна вже на початку наступного року. Крім того, Adobe додасть Lightroom, що дозволить користувачам керувати редагуванням фотографій за допомогою очей та рук.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft, Apple
 

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