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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота

Гендиректор Tesla Илон Маск (Elon Musk) возлагает большие надежды на производство его компанией человекоподобных роботов, анонсированных в прошлом году. По его мнению, этот бизнес будет «стоить больше, чем автомобильный бизнес, больше, чем FSD (автопилот)». Ещё одним крупным источником дохода для Tesla станут роботакси.

 

Робот Optimus ростом 5 футов 8 дюймов (177 см), созданный с опорой на последние разработки Tesla в области нейронных сетей и суперкомпьютер Dojo, предназначен для выполнения рутинной человеческой работы как в производстве, так и в быту. Ранее в этом месяце на открытии гигафабрики Tesla в Остине (Техас, США) Маск сообщил, что новая волна продуктов, таких как Optimus, будет представлена в 2023 году.

В ходе недавнего отчёта о результатах работы в первом квартале 2022 года Маск рассказал, что Tesla продолжает работать над совершенствованием робота-гуманоида Optimus, представленного в августе 2021 года во время первого Дня искусственного интеллекта Tesla (Tesla AI Day).

«Я был удивлён, что люди не осознали масштабы программы роботов Optimus, - сказал Маск в на пресс-конференции. - Важность Optimus станет очевидной в ближайшие годы». Он отметил, что этот бизнес принесёт компании больше дохода, чем выпуск электромобилей и продажа технологий автопилота.

 

Напомним, что усовершенствованная система помощи водителю Tesla FSD (Full Self-Driving, полное самостоятельное вождение), которая использует камеры и технологию компьютерного зрения для выполнения некоторых функций автономного вождения, обходится владельцам электромобилей Tesla около $12 000 или до $199 в месяц. А новые электромобили Tesla в США стоят от $46 990 до $135 990.

Также добавим, что Boston Dynamics понадобилось 25 лет для создания робота-гуманоида Atlas. В последние годы такие автопроизводители, такие как Honda, Toyota и General Motors также представили концепты роботов, но пока запустить их в серийное производство никому из них не удалось.
По материалам: 3DNews
 

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