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Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
11:21 23.04.2022 |
До недавних пор Tesla делала упор на использование в составе парка роботизированных такси серийных электромобилей марки, которые при этом даже могли иметь частного владельца. Лишь в этом году Илон Маск (Elon Musk) заявил, что к 2024 году компания собирается наладить выпуск специализированного транспортного средства, управляемого автоматически. По его словам, проехаться на таком такси будет возможно с меньшими затратами, чем на автобусе.
Подобное сравнение Маск делал и раньше, и он не был одинок в своих прогнозах. По расчётам представителей американской транспортной отрасли, в сфере грузоперевозок замена водителей на автопилот позволит в два раза сократить накладные расходы, даже с учётом необходимости внесения абонентской платы за поддержку и развитие системы автопилота.
В ходе квартальной отчётной конференции глава Tesla ещё раз упомянул роботизированное такси, которое компания собирается показать в следующем году и поставить на конвейер нового предприятия в Техасе уже в 2024 году. У этого транспортного средства, как пояснил Илон Маск, изначально не будет руля и педалей. Обещан и ряд других «волнующих технических инноваций», но главная задача такой машины - добиться минимальных эксплуатационных расходов. Если сравнивать с поездкой на общественном транспорте, билет на который в США субсидируется, то роботизированное такси Tesla должно оказаться выгоднее для пассажира. По сути, руководство Tesla считает, что за счёт внедрения автопилота стоимость поездки в пересчёте на километр пути снизится от нынешнего уровня в пять или десять раз.
Как это часто случается, роботизированные такси тут же были назначены Маском на роль главного локомотива роста бизнеса Tesla в будущем. Ранее он видел в этом статусе и программный автопилот, и человекоподобных роботов Optimus (Bot). До конца текущего года компания намеревается открыть программу бета-тестирования FSD для всех жителей США. Сроки выхода на рынок полной версии автопилота Маск более старается не упоминать, поскольку ему неоднократно приходилось их смещать.
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