Финансовые новости
- |
- 30.11.21
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американцы предложили простой в изготовлении квантовый компьютер — все детали есть в свободной продаже
15:50 30.11.2021 |
Квантовые состояния кубитов - условного подобия затворов транзисторов в квантовых компьютерах - почти мгновенно нарушаются от незначительных колебаний температуры или механических вибраций. Рабочую среду для квантовых систем можно создать только в условиях невообразимой изоляции от всех внешних воздействий. Всё это ведёт к тому, что квантовые системы крайне громоздкие и плохо масштабируются. Учёные из США предложили решение этой проблемы.
Группа учёных из Стэнфордского университета решила сразу обе проблемы современных квантовых систем - они предложили оригинальное решение как для упрощения конструкции системы, так и для её масштабирования. Статья о работе напечатана в издании Optica и доступна по этой ссылке.
«Обычно, если бы вы хотели построить квантовый компьютер такого типа [фотонный], вам пришлось бы взять потенциально тысячи квантовых излучателей, сделать их совершенно однородными, а затем интегрировать их в гигантскую фотонную схему, - говорит Бен Бартлетт (Ben Bartlett), ведущий автор исследования. - В то время как в этой конструкции нам нужна лишь горстка относительно простых компонентов, и размер машины не увеличивается с размером квантовой программы, которую вы хотите запустить».
Всё что нужно для создания системы, говорят изобретатели, это волоконно-оптический кабель, разветвитель луча, два оптических переключателя и оптический резонатор - всё это можно найти в свободной продаже. Более того, предложенная схема позволяет уменьшить количество логических элементов (затворов) в системе.
В предложенной исследователями архитектуре квантовой системы один атом (кубит) взаимодействует не с одним фотоном (тоже кубитом), входя с ним в запутанное состояние, а с целой серией фотонов. Фотоны после связывания направляются в кольцевой волновод и могут использоваться по мере выполнения квантового алгоритма. Чтобы изменить конфигурацию такой квантовой платформы (читай - изменить начальные условия симуляции), необходимо лишь изменить алгоритм взаимодействия атома с определёнными фотонами в серии. В современной установке для квантовых вычислений для этого пришлось бы физически перестроить систему - переподключить массу оборудования и перенаправить треки фотонов.
В общем случае предложенная конструкция состоит из двух основных частей: кольца, хранящего фотоны, и рассеивающего устройства. Фотоны представляют собой кубиты, а направление их движения по кольцу определяет, будет ли их значение равно единице или нулю или обоим, если они движутся в обоих направлениях одновременно, что соответствует явлению суперпозиции.
Для кодирования информации на фотонах система направляет их из кольца в блок рассеяния, где они попадают в объём с одним атомом. При взаимодействии фотона с атомом они запутываются или, проще говоря, их квантовые состояния становятся связанными и не могут быть представлены в отрыве друг от друга. Поэтому воздействие на одну из связанных частиц сразу же влияет на другую вне зависимости от того, где она находится - это так называемая квантовая телепортация. Связанный фотон возвращается в оптическую петлю, но его состояние можно изменить, воздействую лазером на атом и, таким образом, программировать всю фотонную цепочку.
Чтобы повысить число кубитов в такой системе достаточно просто добавить в петлю больше фотонов, а не физически увеличивать систему - добавлять новые петли, отражатели и другое. Всё очень просто, заявляют исследователи. Это интересный путь и по нему они попытаются пройти дальше.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ахметов «минус», Косюк «плюс»: Рада приняла налоговый закон №5600
|Деньги на чужие крылья. Почему национальная авиакомпания Зеленского не спасет «Антонов»
|«Госпереворот» и дело Бутусова — как власть будет дальше повышать ставки: Интервью с директором УИБ Вадимом Денисенко
|История с Бутусовым и гаубицей. Какой диагноз можно поставить Офису Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|У SpaceX проблемы: Илон Маск впервые заговорил о реальном риске банкротства
|Американцы предложили простой в изготовлении квантовый компьютер — все детали есть в свободной продаже
|Видеокарты NVIDIA нового поколения на 5-нм графических процессорах Ada Lovelace выйдут во второй половине 2022 года
|Представлены китайские видеокарты с производительностью на уровне GeForce RTX 2080
|Microsoft решила проблему с чёткостью изображения при облачном гейминге. Её улучшает функция Xbox Clarity Boost
|BMW приступила к поставкам серийных электромобилей i4
Это интересно
|Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
|Основатель Twitter Джек Дорси покинет пост главы компании
|TSMC поручила часть процесса упаковки чипов сторонним компаниям
|Германия решила пересадить граждан на электромобили к 2030 году
|Tata Group построит в Индии завод по тестированию и сборке полупроводниковых изделий
|Bugatti выпустила штучное шампанское с охлаждаемым футляром
|Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых