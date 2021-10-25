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Дефицит вынудил Mercedes переключиться на более дорогие чипы
09:07 25.10.2021 |
По мнению главы компании Daimler Олы Каллениуса (Ola Kallenius), один из уроков глобального дефицита полупроводниковых компонентов состоит в том, что пришло время обновлять продукцию.
Начиная с 2017 года Mercedes-Benz совместно с NVIDIA разрабатывает аппаратные платформы для бортовых информационно-развлекательных систем и систем автономного вождения на базе искусственного интеллекта. Однако в случае с автопроизводителем дефицит чипов был связан не с передовой электроникой, а с наиболее простыми компонентами.
«Это самые простые компоненты по минимальной цене», - заявил господин Каллениус в ходе интервью, которое он дал в штаб-квартире Mercedes в американской Атланте. Наибольшие проблемы доставили недорогие чипы вроде тех, что используются для открытия и закрытия дверей автомобиля. Поэтому компания приняла решение заменить их более дорогими версиями. «Вместе с производителями чипов мы пытаемся заменить некоторые из более простых, устаревших компонентов более современными, у которых больше [складских] запасов», - добавил господин Каллениус.
По его словам, подобные изменения переживает вся автомобильная индустрия. Глобальный дефицит чипов стал серьёзным испытанием для отрасли с более чем вековой историей, особенно с учётом того, что сейчас производители стремятся ускорить переход к «умному» транспорту. В начале года мировой автопром находился на подъёме: росли цены на автомобили, а вместе с ними и прибыли. Но оптимизм резко спал после того, как из-за пандемии чипмейкеры в Малайзии были вынуждены перекрыть поставки автомобильной электроники, и прогнозы по объёмам производства рухнули для всего мирового автопрома.
«Давайте просто признаем, что нам придётся жить в условиях неопределённости, пока эта нестабильность не исчезнет. Большинство клиентов нас понимает - они тоже читают газеты и знают, что нечто происходит», - заключил господин Каллениус.
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