Дефицит вынудил Mercedes переключиться на более дорогие чипы

По мнению главы компании Daimler Олы Каллениуса (Ola Kallenius), один из уроков глобального дефицита полупроводниковых компонентов состоит в том, что пришло время обновлять продукцию.

Начиная с 2017 года Mercedes-Benz совместно с NVIDIA разрабатывает аппаратные платформы для бортовых информационно-развлекательных систем и систем автономного вождения на базе искусственного интеллекта. Однако в случае с автопроизводителем дефицит чипов был связан не с передовой электроникой, а с наиболее простыми компонентами.

«Это самые простые компоненты по минимальной цене», - заявил господин Каллениус в ходе интервью, которое он дал в штаб-квартире Mercedes в американской Атланте. Наибольшие проблемы доставили недорогие чипы вроде тех, что используются для открытия и закрытия дверей автомобиля. Поэтому компания приняла решение заменить их более дорогими версиями. «Вместе с производителями чипов мы пытаемся заменить некоторые из более простых, устаревших компонентов более современными, у которых больше [складских] запасов», - добавил господин Каллениус.

По его словам, подобные изменения переживает вся автомобильная индустрия. Глобальный дефицит чипов стал серьёзным испытанием для отрасли с более чем вековой историей, особенно с учётом того, что сейчас производители стремятся ускорить переход к «умному» транспорту. В начале года мировой автопром находился на подъёме: росли цены на автомобили, а вместе с ними и прибыли. Но оптимизм резко спал после того, как из-за пандемии чипмейкеры в Малайзии были вынуждены перекрыть поставки автомобильной электроники, и прогнозы по объёмам производства рухнули для всего мирового автопрома.

«Давайте просто признаем, что нам придётся жить в условиях неопределённости, пока эта нестабильность не исчезнет. Большинство клиентов нас понимает - они тоже читают газеты и знают, что нечто происходит», - заключил господин Каллениус.