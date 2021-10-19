Apple представила принципиально новый MacBook Pro — суперпроизводительная SoC, «чёлка», долгожданный магнитный MagSafe

Компания Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro. Это не просто обновление платформы, ноутбуки получили новый дизайн и ряд давно ожидаемых многими пользователями изменений.





Первое, что бросается в глаза, - появившийся вырез на экране. Да, слухи о появлении «чёлки» в стиле iPhone оказались абсолютно верными. В вырезе размещены три микрофона и камера FaceTime HD 1080p.

Также Apple решительно избавилась от сенсорной полосы Touch Bar, которая заменила функциональные клавиши у MacBook Pro несколько лет назад. Теперь на клавиатуре Magic Keyboard у ноутбука размещён ряд физических функциональных клавиш, включающий более широкую клавишу Escape.

И, наконец, состоялось триумфальное возвращение магнитного разъёма для зарядки MagSafe. Долгое время в MacBook использовался порт USB Type-C для зарядки. Любой, кто забывал вынуть шнур питания из ноутбука, прежде чем взять его и унести, согласится, что магнитный разъём может сэкономить немало нервов и денег.

Новые MacBook Pro предлагаются в двух версиях - диагональю 14 или 16 дюймов. В них установлены дисплеи mini-LED с поддержкой частоты обновления изображения до 120 Гц. Рамки вокруг экрана существенно уменьшились, они стали на 60% уже, яркость выросла до 1600 кд/м2, контрастность составляет 1 000 000:1. Разрешение - 3456×2234 и 3024×1964 пикселя, с плотностью 254 пикселя на дюйм.

Из портов присутствуют три USB Type-C/Thunderbolt 4, HDMI, слот для карт SD, разъём для наушников и новый MagSafe. Как обещает производитель, MagSafe 3 с обновлённым дизайном обеспечивает большую мощность зарядки, чем когда-либо ранее. Впервые для Mac стала доступна технология быстрой зарядки: теперь можно зарядить устройство до 50% всего за полчаса. К моделям с чипом M1 Pro пользователи могут подключить до двух мониторов Pro Display XDR. А модели с чипом M1 Max поддерживают одновременное подключение до трёх Pro Display XDR вместе с телевизором с разрешением 4K. MacBook Pro также поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

В основу легли новые SoC Apple - M1 Pro или M1 Max. Подробно о них можно прочитать в отдельной новости. Также отмечаются новые SSD ёмкостью до 8 ТБ, скорость чтения данных у которых достигает 7,4 ГБ/с - это более чем в 2 раза выше, если сравнивать с моделями предыдущего поколения.

Время автономной работы 14-дюймовой модели составляет 17 часов в режиме воспроизведения видео, а 16-дюймовой - 21 час. Это на 7 и 10 часов соответственно дольше по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Также новые ноутбуки получили богатую аудиосистему, которая состоит из шести динамиков Hi?Fi, включая низкочастотные с подавлением резонанса.

MacBook Pro на 14 дюймов можно заказать в США уже сегодня по стартовой цене 1999 долларов, а на 16 дюймов - 2499 долларов. В обоих случаях предлагаются версии с Apple M1 Pro, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. Открытые продажи начнутся на следующей неделе.