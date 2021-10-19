Apple представила чипы M1 Pro и M1 Max — в 2 раза быстрее Core i9 из MacBook прошлого поколения и сверхмощные GPU

Компания Apple провела сегодня большую презентацию, на которой в частности представила обновлённые ноутбуки MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16. Новинки построены на новом поколении однокристальных систем Apple - M1 Pro и M1 Max. Как и первое поколение чипа M1 оба процессора построены на архитектуре Arm с использованием 5-нм техпроцесса.

Apple заявляет, что у чипа M1 Pro вдвое увеличена шина памяти, а сама память работает с более высокой частотой, благодаря чему пропускная способность встроенной ОЗУ увеличилась до 200 Гбайт/с, что в три раза больше, чем у прошлогоднего чипа M1. По данным компании, M1 Pro состоит из 33,7 млрд транзисторов, что в два раза больше, чем у M1.

В составе Apple M1 Pro используются 10 вычислительных ядер (8 производительных и 2 энергоэффективных), а также 16 графических ядер с 2048 исполнительными блоками. Компания заявляет 70-процентное увеличение вычислительной и двукратное увеличение графической производительности по сравнению с возможностями процессора M1. Ноутбуки MacBook Pro на основе чипа M1 Pro смогут предложить до 32 Гбайт оперативной памяти.

Однокристальная платформа Apple M1 Max оснащена таким же количеством вычислительных ядер. Однако чип обладает в два раза большим показателем пропускной способности памяти по сравнению с чипом M1 Pro. Он составляет 400 Гбайт/с. Количество транзисторов у процессора также почти в 2 раза больше - 57 млрд. Это самый большой процессор, произведённый Apple. Ноутбуки на его основе могут оснащаться до 64 Гбайт ОЗУ.

Разница в размерах кристаллов объясняется использованием ещё более производительного встроенного GPU, состоящего из 32 графических ядер, что обеспечивает четырёхкратное увеличение графической производительности по сравнению с оригинальным процессором M1. Что касается вычислительной производительности, то она в 1,7 раза выше, как и в случае M1 Pro. Всё же CPU у них одинаковые. Ещё отметим, что графика в M1 Pro также до 7 раз превосходит встроенную графику Intel UHD (поколения Intel Xe) у ноутбука на Windows.

Отмечается и повышенная эффективность новых чипов. Например, Apple M1 Max потребляет на 100 Вт меньше неназванной высокопроизводительной дискретной видеокарты для ноутбуков. Но такая графика в основном встречается в массивных игровых системах. Если же сравнивать с компактными профессиональными ноутбуками, то разница в энергопотреблении при сравнимой производительности составляет 40 %.

Если же сравнивать новые чипы Apple с решениями Intel в MacBook Pro прошлых поколений, то разница наблюдается многократная. Так, CPU новинок в 2 раза производительнее, чем Core i9 в старших прошлогодних 16-дюймовых MacBook Pro, а также в 3,7 раза производительнее Core i7 старших 13-дюймовых MacBook Pro.

Что касается графической производительности, то Apple M1 Pro предлагает в 9 раз более высокий уровень быстродействия, нежели встроенная графика Core i7 в MacBook Pro 13", а также она до 2,5 раз производительнее дискретной видеокарты AMD Radeon Pro 5600M в прошлогодних MacBook Pro 16". В свою очередь Apple M1 Max с ещё более мощной графикой предлагает превосходство над теми же GPU соответственно в 13 и 4 раза.

Apple представила две обновлённые модели ноутбуков MacBook Pro: 14-дюймовую с разрешением экрана 3024 × 1964 пикселей и 16-дюймовую с разрешением 3456 × 2234 точек. Обе готовы предложить поддержку технологии динамического изменения частоты обновления дисплея до 120 Гц. У обоих новинок в дисплее имеется «чёлка» с веб-камерой. Лэптопы лишись сенсорного дисплея Touch Bar. Однако новинки получили разъём MagSafe, полноразмерный порт HDMI, слот для карт памяти SD, а также три разъёма Thunderbolt.

Цена на младшую 14-дюймовую модель MacBook Pro начинается с $1999. За 16-дюймовую версию компания будет просить от $2499. Предзаказы на обновлённые лэптопы уже принимаются.