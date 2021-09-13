Финансовые новости
- |
- 13.09.21
- |
- 21:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Epic Games обжалует решение суда по делу против Apple
10:10 13.09.2021 |
Хотя судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) запретила Apple блокировать размещение в приложениях ссылок на сторонние платёжные системы, по всем остальным пунктам Epic проиграла. Однако разработчик не намерен сдаваться и планирует подать апелляцию в вышестоящий суд.
Решение окружного суда в рамках данного разбирательства действительно вряд ли можно назвать удачным для Epic. Суд не обязал Apple разрешить загрузку приложений из сторонних источников или снизить комиссию за проводимые транзакции, которая в настоящее время составляет 30 %. Более того, суд постановил, что Epic нарушила соглашение с Apple, добавив в Fortnite стороннюю платёжную систему. В результате Epic должна будет возместить ущерб, выплатив Apple несколько миллионов долларов.
Вскоре после объявления решения суда пресс-служба Epic подтвердила намерение компании подать апелляцию. Генеральный директор Epic Тим Суини (Tim Sweeney) прокомментировал данный вопрос в Twitter, дав понять, что итог разбирательства его не удовлетворил. «Сегодняшнее решение не является победой ни для разработчиков, ни для потребителей. Epic борется за честную конкуренцию разных способов оплаты внутри приложений и магазинов приложений для миллиарда потребителей», - написал глава Epic.
Также нельзя исключать расклада, при котором подать апелляцию решит Apple. Хотя компания и назвала решение суда «оглушительной победой», на деле это не совсем так. Если у разработчиков появится возможность использования сторонних платёжных систем, то доход Apple от App Store значительно сократится.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос «банкопада» во времена Гонтаревой, – Данилов
|Нуланд: Несколько дней назад состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака
|Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
|Неожиданный альянс. Смогут ли Порошенко с Тимошенко объединиться против Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone
|Нью-Йорк запретил продажу автомобилей с ДВС после 2035 года
|Установлен рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов — 25,54%
|Суд в Нидерландах признал таксистов Uber наемными работниками
|Google упрощает освобождение места на телефоне. Files автоматически удалит фото и видео, сохранённые в облаке
|Epic Games обжалует решение суда по делу против Apple
|Суд посчитал заявления Apple об опасности вредоносного ПО для Mac преувеличением
Это интересно
|Пекин предписал Alibaba и Tencent открыть друг другу платформы
|Mercedes-Benz полностью прекратил разработку гибридов
|Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB
|30% сотрудников на удаленке игнорируют корпоративные политики кибербезопасности
|Китай совсем скоро испытает ядерный реактор на ториевом топливе — он может стать будущим атомной энергетики
|Mercedes-Benz представил электрический седан EQE
|В Нидерландах начали ходить грузовые корабли с питанием от батарей в сменных контейнерах