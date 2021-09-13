Epic Games обжалует решение суда по делу против Apple

Хотя судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) запретила Apple блокировать размещение в приложениях ссылок на сторонние платёжные системы, по всем остальным пунктам Epic проиграла. Однако разработчик не намерен сдаваться и планирует подать апелляцию в вышестоящий суд.

Решение окружного суда в рамках данного разбирательства действительно вряд ли можно назвать удачным для Epic. Суд не обязал Apple разрешить загрузку приложений из сторонних источников или снизить комиссию за проводимые транзакции, которая в настоящее время составляет 30 %. Более того, суд постановил, что Epic нарушила соглашение с Apple, добавив в Fortnite стороннюю платёжную систему. В результате Epic должна будет возместить ущерб, выплатив Apple несколько миллионов долларов.

Вскоре после объявления решения суда пресс-служба Epic подтвердила намерение компании подать апелляцию. Генеральный директор Epic Тим Суини (Tim Sweeney) прокомментировал данный вопрос в Twitter, дав понять, что итог разбирательства его не удовлетворил. «Сегодняшнее решение не является победой ни для разработчиков, ни для потребителей. Epic борется за честную конкуренцию разных способов оплаты внутри приложений и магазинов приложений для миллиарда потребителей», - написал глава Epic.

Также нельзя исключать расклада, при котором подать апелляцию решит Apple. Хотя компания и назвала решение суда «оглушительной победой», на деле это не совсем так. Если у разработчиков появится возможность использования сторонних платёжных систем, то доход Apple от App Store значительно сократится.