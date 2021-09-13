Завершился суд Epic против Apple: последнюю обязали разрешить сторонние способы оплаты в приложениях

Окружной судья Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez-Rogers) издала постоянный судебный запрет по делу Epic против Apple в пятницу, фактически положив конец долгим месяцам ожесточённой судебной тяжбы и нанеся серьёзный удар по модели Apple App Store. Если вкратце: теперь Apple не может запрещать размещать ссылки на сторонние платёжные системы в приложениях.

В постановлении указано, что компании Apple «нельзя запрещать разработчикам включать в свои приложения и их метаданные кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действию, которые направляют клиентов к механизмам покупки, в дополнение к покупкам непосредственно в приложениях».

То есть теперь приложениям для iOS должно быть позволено направлять пользователей к вариантам оплаты, выходящим за рамки того, что предлагает сама Apple. Судебное решение должно вступить в силу через 90 дней - 9 декабря - если другое не будет предписано вышестоящим судом.

В то же время суд подтвердил, что Epic Games нарушила соглашение с Apple, когда внедрила альтернативную платёжную систему в Fortnite. В результате Epic должна выплачивать Apple 30 % всей выручки, полученной через систему с момента её внедрения, что составляет более $3,5 миллиона.

Согласно решению, Apple не является монополистом в соответствии с законодательством, однако судебное разбирательство показало, что компания ведёт антиконкурентную политику согласно законам о конкуренции штата Калифорния.

Apple назвала это решение победой модели App Store, поскольку суд официально подтвердил, что компания не нарушает антимонопольное законодательство. Представитель компании в очередной раз заявил, что клиенты выбирают её продукты и платформы лишь потому, что они являются лучшими в мире. Epic Games пока не прокомментировала решение суда.

Данное судебное решение, вероятно, окажет значительное влияние и на другие аналогичные процессы. Напомним, что Google столкнулась с аналогичным иском от Epic Games, и тяжба по этому делу продолжается по сей день.