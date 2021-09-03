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Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota
21:23 03.09.2021 |
Американский техногигант Apple продолжает заниматься поиском партнеров, которые помогут ему выпустить первый автомобиль и выйти на новый рынок. Как сообщают СМИ, на этот раз готовятся переговоры с Toyota. Если они пройдут успешно, то результатом станет сделка, касающаяся аккумулятора для первенца Apple. Он будет представлять собой автомобиль с электрической силовой установкой и автопилотом - правда, пока неизвестно, какого уровня.
Кроме Toyota, Apple уже встречалась с представителями южнокорейских SK Group и LG Electronics, с которым также беседовала на тему аккумуляторов, сообщает MacRumors. Примечательно, что весной глава японской компании Акио Тойода предупреждал Apple о сложностях автомобильного бизнеса. Он отметил, что для успешного запуска продукта недостаточно просто обладать технологиями: нужно еще и быть готовым к «вопросам и претензиям от клиентов в течение примерно 40 лет».
Среди других партнеров, которых прочили Apple, числятся Nissan, Magna и Hyundai. Однако все переговоры оказались безуспешными, а Hyundai даже навлекла на себя гнев американцев, без разрешения подтвердив информацию о возможном сотрудничестве. Тогда речь также шла о разработке и производстве аккумуляторов нового типа.
Ранее стало известно, что Apple работает над инновационной батареей, которая может радикально снизить стоимость электрокаров и увеличить пробег без подзарядки. Речь идет о технологии «нового уровня»: как отметил близкий к компании источник, она произведет революцию в сегменте подобно первому iPhone.
Серийная сборка автомобиля Apple может начаться уже в 2024 году, однако пока ориентироваться можно лишь на слухи, так как американцы не раскрывают никакой информации о новинке. Если это правда, то Apple все же может опередить другого техногиганта - Xiaomi, собирающегося выпустить автомобиль в 2025 году. Китайцы ведут себя более открыто: накануне сообщалось, что компания создала отдельное подразделение Xiaomi EV Inc., которое займется разработкой и производством «умных» машин на электрической тяге.
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