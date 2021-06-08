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Apple добавила веб-расширения для Safari на iPad и iPhone
13:48 08.06.2021 |
Помимо презентации обновлений, ориентированных на обеспечение конфиденциальности, компания Apple сообщила в ходе конференции WWDC о ряде новых возможностей и функций браузера Safari. Среди них - веб-расширения для Safari на iPad и iPhone.
Управлять вкладками и окнами теперь станет проще благодаря переработанной панели вкладок и групп. Вкладки стали компактнее, и для получения дополнительной информации об активной веб-странице достаточно коснуться адресной строки.
Чтобы всё упорядочить, панель вкладок объединяет вкладки, панель инструментов и поле поиска в одно пространство. Оно также принимает тот же цвет, что и веб-страница, которую просматривает пользователь, внося завершающие штрихи в новый внешний вид.
Судя по всему, группы вкладок будут действовать как активные закладки, помогая упорядочить работу с ними. Их можно найти на левой боковой панели на Mac. Кроме того, они синхронизируются на всех устройствах пользователя, и он сможет делиться группами вкладок с другими пользователями. В iOS 15 обновлённая панель, функционирующая аналогичным образом, находится в нижней части экрана. Панель появляется при касании экрана и исчезает при прокрутке просматриваемого контента. Пользователь также будет иметь возможность переходить с панели на разные вкладки.
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