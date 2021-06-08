Apple представила подписку iCloud+ с фирменным VPN, возможность скрыть почту и другими функциями

Компания Apple представила новый уровень подписки на свой облачный сервис iCloud - iCloud+. Новинка позволяет повысить уровень безопасности личных данных пользователя в Сети, а также скрыть его веб-активность.

В iCloud+ входит ряд новых функций. Например, Hide My Email позволяет создавать одноразовые почтовые ящики для регистрации на различных сайтах, а затем привязывать их к вашему основному аккаунту. Таким образом можно отсеять электронную почту и спам от тех, кому пользователь не доверяет. Кроме того, iCloud+ позволяет избавиться от слежки, шифруя весь трафик между пользователем и сервером через два независимых ретранслятора с помощью функции Private Relay. Своего рода VPN от Apple.

Apple также включила в подписку iCloud+ неограниченный объём пространства для хранения записей с домашних камер, работающих через HomeKit. Сейчас пользователю необходимо оплачивать как минимум 200 Гбайт пространства в iCloud для хранения записи с одной камеры. Для возможности хранения нескольких видеопотоков необходимо оформлять более дорогую подписку.

Также были представлены новые функции, расширяющие возможности управления хранилищем iCloud. В частности, было рассказано о новом способе восстановления доступа к хранилищу.

Он позволяет Apple отправлять вашим друзьям или членам семьи специальные коды восстановления доступа к iCloud в случае если владелец устройства забыл от него пароль или не может разблокировать своё устройство. Для этого выбранный человек должен быть старше 13 лет и тоже иметь устройство Apple.

Программа «Цифровое наследие» (Digital Legacy) позволяет владельцу iCloud выбрать человека, который сможет получить доступ к его файлам в хранилище после смерти владельца.