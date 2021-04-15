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Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
21:57 14.04.2021 |
Sony представила помимо флагманских смартфонов Xperia 1 III и 5 III также аппарат среднего класса Xperia 10 III. Это устройство по сравнению с прошлым поколением получило поддержку 5G, дисплей OLED, батарею на 4500 мА·ч и многое другое, хотя внешне осталось похоже на предшественника.
Смартфон Sony Xperia 10 III оснащён 6-дюймовым широкоформатным дисплеем FHD+ OLED HDR. Экран имеет соотношение сторон 21:9, разрешение 2520 × 1080 пикселей, частоту обновления 60 Гц при частоте сенсорного слоя 120 Гц, цветовой охват DCI-P3 97 %, вывод в 10-бит режиме и защитное стекло Corning Gorilla Glass 6.
Сердцем аппарата выступает однокристальная 8-нм система Qualcomm Snapdragon 690 5G. Она работает в связке с 6 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт скоростным накопителем стандарта UFS 2.1. Если такого хранилища недостаточно, предусмотрена поддержка карт памяти microSD объёмом до 1 Тбайт.
С точки зрения камер на задней панели имеется три модуля с не особо выдающимися характеристиками: основной 12-Мп f/1,8 (датчик 1/2,8″, угол обзора 75°), сверхширокоугольный 8-Мп f/2,2 (1/4″, 120°) и 8-Мп телевик f/2,4 (1/4″). Спереди размещена фронтальная 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2 (1/4″, 78°).
Другие характеристики включают батарею на 4500 мА·ч со скоростной 30-Вт зарядкой, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку двух SIM-карт, порт USB-C 3.1, рейтинг защиты от воды и пыли IP65/IP68, поддержку подключений Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC и GPS/ГЛОНАСС.
Sony также наделила аппарат 3,5-мм разъёмом для наушников, а также поддержкой LDAC, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, DSEE Ultimate, стереозаписи, Qualcomm aptX HD audio. Размеры Xperia 10 III составляют 154 × 68 × 8,3 мм при весе в 169 г. Заявлено четыре цветовых исполнения: белое, чёрное, розовое и синее (защитные чехлы тоже выпускаются в соответствующих вариантах). Цена пока не сообщается, а запуск обещан в начале лета.
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