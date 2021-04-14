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Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III
13:25 14.04.2021 |
Компания Sony сегодня представила новое поколение своей флагманской модели Xperia 1 - Xperia 1 III. Новинка, если можно так сказать, продолжает традиции предшественников: тут отличный экран OLED сверхвысокого разрешения 4К, аккумулятор средней емкости 4500 мА·ч и многомодульная камера с датчиками совсем уже не впечатляющего разрешения 12 Мп.
Почему Sony, снабжающая других производителей датчиками большого оптического формата и куда более высокого разрешения, не желает устанавливать такие сенсоры в свои смартфоны - большая загадка. Мнение о том, что «не мегапиксели решают», в данном случае едва уместно: Sony Xperia 1 II, вышедший в прошлом году, находится в пятой сотне смартфонов рейтинга DxOMark. Даже двухлетние флагманы Samsung и Huawei снимают лучше. Конечно, Sony Xperia 1 III в тестах камеры выступит лучше предшественника, но едва ли кардинально.
По факту, в основной камере Sony Xperia 1 III четыре модуля - основной (в нем используется широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой F/1,7), дополнительный (со сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой F/2,2), а также перископный модуль с фокусным расстоянием 70 и 105 мм и диафрагмой F/2,3 и F/2,8 и модуль 3D ToF. Во фронтально камере применяется датчик разрешением 8 Мп. Оптический формат датчиков, используемых в основной камере этой модели - от 1/1,7 дюйма до 1/2,9 дюйма. То есть о по-настоящему крупных матрицах размерах около дюйма речи вовсе не идет.
Смартфон построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 888, имеет 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флэш-памяти. Дисплей OLED диагональю 6,5 дюйма характеризуется разрешением 4К и кадровой частотой 120 Гц. Он также поддерживает HDR. Емкость аккумуляторной батареи устройства, как уже было сказано выше, составляет 4500 мА·ч, в комплект поставки смартфона входит блок питания мощностью 30 Вт (зарядка на 50% за 30 минут). Из других особенностей модели - наличие стандартного разъема для подключения наушников, защита дисплея закаленным стеклом Gorilla Glass Victus и защита корпуса в соответствии со степенью IP68.
Цветовых исполнений у смартфона три - черное, серое и фиолетовое. Продажи стартуют летом, ближе к началу продаж будет объявлена и цена. Но, традиционно для японской компании, новинка не будет дешевой.
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