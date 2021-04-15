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Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой
17:43 14.04.2021 |
Сегодня Sony представила бескомпромиссный флагманский смартфон Xperia 1 III, который собрал в себе все передовые наработки японской компании. Вместе с ним был анонсирован более компактный Xperia 5 III, который хоть и не настолько продвинутый, как старшая модель, но может похвастаться самой производительной аппаратной платформой на рынке.
Xperia 5 III получил Full HD диагональю 6,1 дюйма. Да, в современных реалиях, смартфон с подобной диагональю считается компактным. Для сравнения, старший Xperia 1 III обладает 6,5-дюймовым 4К-экраном. Тем не менее, дисплей младшей новинки сохранил частоту обновления 120 Гц, поддержку HDR и кинематографическое соотношение сторон 21:9. Как раз за счёт такого соотношения сторон смартфон действительно кажется компактным. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 6.
Камера смартфона состоит из трёх 12-Мп датчиков, дополненных высококачественной оптикой, разработанной совместно с ZEISS. Приятно, что более доступная модель, как и бескомпромиссный флагман Xperia 1 III, получил уникальный телескопический объектив с переменной апертурой. Фронтальная камера устройства представлена одним 8-Ип датчиком. По сути, от Xperia 1 III набор камер отличается лишь отсутствием ToF-датчика в тыльной системе.
Смартфон сохранил все аудиовозможности «старшего брата», включая 3,5-мм разъём для наушников и поддержку воспроизведения звука в формате 360 Reality Audio через встроенные стереодинамики. От Xperia 1 III компактному смартфону досталась и батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 30-Вт зарядки.
Xperia 5 III будет доступен в чёрном, зелёном и розовом цветах.
В Украине новые смартфоны Sony Xperia 2021 года официально продаваться не будут. В Европе и США они появятся в продаже в начале этого лета. Цены пока не сообщаются, но можно ориентироваться на прошлогодние модели. То есть, €370 (Xperia 10 II), €900 (Xperia 5 II), €1 200 (Xperia 1 II).
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